Türkiye bu sokak röportajını konuşuyor: Akademisyen Zeliha Burtek'in 'sosyal çürüme' yanıtı gündem oldu

Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:36

Güncelleme: 18.12.2023 - 10:36

YouTube’da yayın yapan 'Sokak Gazetesi' isimli kanalın sokak röportajında konuşan bir yurttaşın sözleri dikkat çekti.

Röportajda kadın Türkiye'nin asıl probleminin iktisadi değil sosyal çürüme olduğu söyleyerek, "Bence Türkiye'nin başka bir geçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi bir gerçeklik değil, sosyal çürüme var bence” dedi.

Sokak röportajı kısa sürede sosyal medyaya damga vurunca; o sözlerin sahibinin Akademisyen Zeliha Burtek olduğu ortaya çıktı.

EKONOMİYLE İLGİLİ SORUYA VERDİĞİ YANIT SES GETİRDİ

Sokak Gazetesi'ne konuşan Burtek, Türkiye'de sosyal çürümenin başladığını söyledi.

Sokak röportajında konuşan Burtek, muhabirin "Durumlar nasıl geçinebiliyor musunuz" sorusuna "Bilinen bir şey sorulur mu. Bence Türkiye'nin başka bir geçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi bir gerçeklik değil, sosyal çürüme var bence" diyerek dünyada ekonominin zaman içerisinde düzelebileceğini savundu. Asıl problemin sosyal çürüme olduğunu söyleyen Burtek, Türkiye'nin artık bir Güney Amerika ülkesine döndüğünü söyledi.

"ŞU ANDA TÜRKİYE'DE SOSYAL ÇÜRÜME VAR"

O röportajında Burtek şunları söyledi:

"Yani bilinen bir şey sorulur mu? Bence Türkiye'nin başka bir gerçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi gerçeklik değil, sosyal çürüme var şu anda Türkiye'de. Dünya tarihi iktisadi olarak her zaman toparlandı. Bir sürü krizler görüldü. Ekonomi her zaman toparlanır, kapital kendini yok etmez ama sosyal çürümeyi de düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi için çok zor, çok zor dönüşü olmayan bir yerdeyiz.

"GÜNEY AMERİKA ÜLKESİ OLMAYA BAŞLADIK"

Evet sosyal çürüme şu etik denen şeyin yok olması, etik yaşam felsefesi demek. Türkiye'de yaşam felsefesi kalmadı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, yani Türk edebiyatını, Türk sinemasını, Türk tiyatrosunu düşünün. Bu edebiyatta bu tiyatroda, sanatta hiçbir şekilde yazında ve düşün de hiçbir zaman için göçmen kültürü, mülteci kültürü ya da mafya ya da işte kara para aklama gibi kavramlar olmazdı. Ama şu anda biz yavaş yavaş kültürel anlamda bütün ortaya çıkacak yapıtlarda bu kavramlarla karşılaşmaya başlayacağız. Sosyal çürüme bu demek başka bir toplum olduk. Biz Güney Amerika ülkesi değildik ama Güney Amerika ülkesi olmaya başladık. Çok tuhaf değil mi?

"SOSYAL ÇÜRÜME DAHA DA DİBE VURACAK"

Burası tamamen buradaki sosyo-kültürel yapıdan öte. Bence dünyadaki dengelerin de etkisi var. Bunda coğrafi olarak riskli bir bölgedeyiz. Bunu muhakkak başka faktörler de sadece buradaki faktörler değil, başka faktörlerle birlikte at başı giden güçlü bir şey var. Burada önceden dıştaki faktörler daha etkindi. Son 10 senedir herhalde içerideki faktörlerle dış faktörler eş at başı gidiyor. Bence sosyal çürüme daha da dibe vuracak.”