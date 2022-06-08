Yeni dijital platform Disney+ 14 Haziran’da yayın hayatına başlıyor
The Walt Disney Company'nin tüketicilere doğrudan yayın servisi sağlayan dijital yayın platformu Disney+, 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak.
Dijitalleşme tüm hızıyla sürerken, Türkiye’de yayın yapmaya başlayan platformlara ABD’nin ve dünyanın en büyük medya şirketlerinden Walt Disney de katılıyor. Disney+ adıyla yayın yapacak dijital platform, 14 Haziran’da Türkiye’deki üyelerine 170’ten fazla orijinal içerik, 1000’den fazla film sunacak.
Disney+ lansmanı dün Esma Sultan Yalısı’nda geniş bir davetli grubuna yapıldı. Lansmanda Star Wars, Marvel ve çeşitli film ve dizilerinden tanıdığımız karakterlerin oyuncakları yerleştirilirken davetlilerin bu ürünlere ilgisi de yoğun oldu.
Disney+’yı The Walt Disney Türkiye Müdürü Cenk Soner anlattı. Soner pandeminin dijitalleşmeyi hızlandırdığına dikkat çekerek Disney+’nın büyük etki yaratacağına inandığını söyledi.
Disney+ dünyada Kasım 2019’da yayın hayatına başlamıştı. Dünyanın en çok izlenen filmleri olan Marvel filmlerinin de yapımcısı Disney, Türkiye’de de Marvel film, dizi ve animasyonlarının tümünü yayımlayacak. Bunun yanı sıra Disney ve Pixar animasyonları ile National Geographic içerikleri de Disney+’da olacak.
Ayrıca Disney+, Türkiye’nin de en çok izlenen film serisini bünyesine katmış. “Recep İvedik 7” Disney+’da izleyiciyle buluşacak.
Disney+, Türkiye’de yayın hayatına başlarken bir de ilke imza atmış. Diğer ülkelerin aksine orijinal Türk yapımlarıyla yayına geçecek. “Kaçış” bu yapımlardan ilki, “Dünyayla Benim Aramda”, “Gri” ve “Avcı” da diğer orijinal Türk yapımı Disney+ dizileri olacak. Öte yandan “Recep İvedik 7” ile birlikte “Kral Şakir” animasyon filmi yayımlanacak. Disney+’da tüm içeriklerin yüksek çözünürlüklü (HD ve 4K) olacağı belirtildi. Ücretler ise şöyle: 14 Haziran’dan önce yıllık ön kayıt 279 TL. Standart ücretler ise aylık 34.90, yıllık 349,90 TL olacak.
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