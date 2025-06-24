Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu, bu sene 99. kez gerçekleştirilecek. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 99. Gazi Koşusu ödülü ne kadar?

99. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü saat 17.15'te 99. kez gerçekleştirilecek. Gazi Koşusu, Tay TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

GAZİ KOŞUSU BİLET SATIŞLARI VE İKRAMİYE TUTARI

Gazi Koşusu’nun heyecanına ortak olmak isteyen yarışseverler, bilet fiyatları ve satış tarihleri hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Bu yılki biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatlarının ne olacağı, büyük ilgiyle takip ediliyor. Heyecanla beklenen 99. Gazi Koşusu biletleri ile ilgili henüz Türkiye Jokey Kulübü'nden açıklama ise gelmedi.