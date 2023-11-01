Gaziantepliler kurutmalıklardan vazgeçemiyor... Kış aylarının vazgeçilmezi

Yayınlanma: 01.11.2023 - 15:22

Güncelleme: 01.11.2023 - 15:22

Gaziantep’te kış aylarının gelmesiyle birlikte, temizlenip ardından iplere asılarak kurutma işleminden geçirilen biber, patlıcan ve kabaklar tezgahlarda yerini aldı. Hummalı işlemler sonucu sofraları süsleyen kurutmalıklar yöre halkının yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen vatandaşlarında ilgisini çekiyor. Kış aylarında vatandaşlar tarafından yoğun talep gördüğünü ve satışların arttığını belirten Baharat İşletmecisi Murat Demirkurt, “Kurutmalık patlıcan, biber ve kabak onun haricinde bakliyatlar, salçalar, pul biberler, hepsi tezgahlarda yerini aldı. Müşterilerimiz de yoğun bir şekilde talep gösteriyor” dedi.

“KIŞLIK ÜRÜNLERİMİZ TEZGAHLARA ÇIKTI”

Gaziantep’te kurutmalıkların tezgahlarda yerini aldığını belirten Baharat İşletmecisi Murat Demirkurt, “Kışlık ürünlerimiz tezgahlara çıktı. Bilirsiniz ki bölgemizde de kış gelmeden önce insanlar zahrelerini tamamlar. Bu yörede biz kışlık ürünlere zahre deriz. Kurutmalık patlıcan, biber, kabak onun haricinde bakliyatlar, salçalar, pul biberler, hepsi tezgahlarda yerini aldı. Müşterilerimiz de yoğun bir şekilde talep gösteriyor” dedi.

Yurttaşların fiyat artışlarından şikayetçi olmasına rağmen taleplerinin yoğun olduğunu söyleyen Demirkurt,“Vatandaşların talebi güzel. Tek sıkıntı her zamanki gibi fiyatlar. Yani dünyada bir fiyat artışı var. Bununla beraber fiyat artışları bizim ürünlere de yansıyor. Yoksa ürün bol. Fiyatlar arttığı için de insanlar 10 bağ kuruluk alacaksa 7’ye, 8’e, 5’e düşüyor, kısıyorlar. Alıyorlar ama az az alıyorlar. Önceden çuvalla aldıkları, buğdayı pirinci ne bileyim bakliyatı, kilo kilo aldıkları pul biberi şimdi adet adet almak zorunda kalıyorlar” ifadelerini kullandı.

“GAZİANTEP’IN MİLLİ YİYECEĞİ KURUTMALIKLAR”

Kışın patlıcan üretimi olmadığı için vatandaşların kurutmalıklara yöneldiğini söyleyen Demirkurt, “Kurutmalıklar, dolmalar Gazianteplilerin milli yiyeceği gibi. Hiç vazgeçmezler, kış aylarının vazgeçilmezi. Kurutmalıklarda geçen yıla nazaran çok fiyat artışı olmadı. Geçen yıl 60’a 70’e sattığımız ürünler bu yıl 80 - 90 TL oldu. Pul biberlerde biraz artış var. Geçen yıl 100 TL’ye sattığımız ürün bu yıl 150 TL oldu. Hakeza salçaları da öyle. Geçen yıl 100 TL iken bu yıl 200 - 250 TL arası değişiyor. Kışlık ürünlerde en çok ilgi gören tabii ki dolmalık ürünler. Dolma yapacak kişiler kışın patlıcan yetişmediği için mecbur yazdan kurutulan ürünlere yöneliyor. O da işte patlıcan, Antep biberi, Antep kabağı, Antep acuru ve bunların yanında nar ekşisi ve sumak ekşisi en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

“GAZİANTEP HALKININ VAZGEÇİLMEZİ PUL BİBER”

Gaziantep’teki vatandaşların yanı sıra yurt dışında yaşayan gurbetçilerinde yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Demirkurt, “Biliyorsunuz gurbetçilerimiz var, Antepli gurbetçilerimiz. Onlar yazın geldiklerinde yanlarında zahrelerini de götürüyorlar. Onlar da aynı pul biber, salça, nar ekşisi, kurutmalık patlıcanlarını, biberlerini, kabaklarını ayrıyeten çerezlerini yanlarında götürüyorlar. Gaziantepli en çok acıdan vazgeçemiyor. Pul biberi neredeyse reçelin içine bile koyacaklar. Gaziantep halkının vazgeçilmezi pul biber” diye konuştu.