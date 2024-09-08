Gaziantep'te acı hasat: 26 bin dekar alanda toplandı

Yayınlanma: 08.09.2024 - 15:45

Güncelleme: 08.09.2024 - 15:45

Türkiye'nin kırmızı pul biber üretiminin önemli kısmının yapıldığı İslahiye'de 26 bin dekar alanda üretilen kırmızı biberler, sabahın erken saatlerinde toplanarak traktörlerle işleme tesislerine getiriliyor.

Burada çalışan mevsimlik işçilerin çoğunluğu depremi yaşamış, yakınlarından kayıplar veren ailelerden oluşuyor.

Yüreklerindeki acıları dinmeyen işçiler, güneşin kavurucu sıcağı altında acılı ellerle gün boyu çalışarak, biberin, yemeklere lezzet veren pul bibere dönüşmesine büyük emek veriyor.

Yoğun mesai harcayan işçiler, ilk olarak biberi saplarından ayırıyor. Ardından makineden geçirilen biberler, güneşlenmesi için büyük alanlara seriliyor.

Yaklaşık 3 gün kavurucu sıcaklıkta bekletilen biberler, son kez makineden geçirildikten sonra pul bibere dönüşüyor.

İşçilerden Besra Talay, depremde birçok akrabasının hayatını kaybettiğini söyledi. Güneşin ve biberin acı oluşunun işlerini çok zorlaştırdığını belirten Talay, şunları kaydetti:

"Sabahın erken saatlerinden güneş batana kadar çalışıyoruz. Ellerimiz yanıyor, belimiz ağrıyor ama bu bizim geçim kaynağımız. Depremin bizim üzerimizde çok büyük etkisi oldu. Hala korkudan yatamıyoruz. Benim kızım enkaz altıda kaldı, zor çıkardık. Çok akrabamız depremde hayatını kaybetti ama her şeye rağmen emek veriyoruz. Acılarımızı bıraktık ve çalışıyoruz. Depremde önce çok fazla işçi vardı burada ama ölen oldu, sağ kalanların çoğu da gitti buralardan."