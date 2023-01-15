'Gebelik kuyruk sokumu ağrılarını artırıyor'

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 07:00

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çaçan, halk arasında pöçük ağrısı olarak da bilinen kuyruk sokumu ağrılarına karşı önemli uyarılarda bulundu.

Çaçan, kuyruk sokumu ağrılarının genellikle kadınlarda görüldüğünü belirterek “Kuyruk sokumu ağrısı omurgamızın en alt kısmında bulunan üçgen şekilli 3 ila 5 omurgayı içeren koksiks kemiğinden kaynaklanan ağrıdır. Daha çok 40 yaş üstü kadınlarda görülen bu ağrılar çoğu zaman önemsenmediğinden ya da sosyal nedenlerden dolayı dile getirilemediğinden kronikleşip tedavisi zor hale gelebilir” diye konuştu.

GEBELİK VE UZUN SÜRE OTURMAK AĞRIYA ZEMİN HAZIRLAR

Kuyruk sokumu ağrılarının sık olma nedenlerine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Çaçan, şu bilgileri verdi:

"Kuyruk sokumu ağrılarının nedenleri arasında uzun süre oturmak, yere düşmek ve gebelik bulunmaktadır. Diğer nedenlerden biride idiopatik yani sebebi tam olarak anlaşılamayandır. Bunun yanında kabızlık, enfeksiyon, kıl dönmesi, hemoroid, tümör, jinekolojik nedenler, pelvik taban bozukluğu, koksiks ucunda çıkıntı olması gibi durumlar da bu ağrıya neden olabilir. Kuyruk sokumu ağrılarının belirtileri genellikle sert zeminlerde oturunca başlar ve bazen ağrıların şiddeti çok yüksek olabilir. Ağrı sadece kuyruk sokumu bölgesinde oluşur bacağa veya vücuttaki herhangi bir yere yansımaz. Ağrı cinsel ilişki sırasında, dışkılama veya hızlı şekilde ayağa kalkarken oluşabilir."

SKOPİ EŞLİĞİNDE SİNİR BLOKAJLARI TEDAVİDE CİDDİ FAYDA SAĞLAR

Dr. Öğr. Üyesi Çaçan, hastalığın tanısında ilk basamağın fiziki muayeneden geçtiğini ifade ederek, şöyle devam etti: