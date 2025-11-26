Gece açlığına sağlıklı çözüm: Uyku öncesi sindirimi rahatlatan 7 atıştırmalık

Gün içinde yoğun beslenme, stres veya düzensiz öğünler nedeniyle sindirim sistemi gece saatlerinde zorlanabilir. Yatmadan kısa süre önce ağır yiyecekler tüketmek ise hem mideyi yorar hem de uyku kalitesini düşürür. Bu nedenle hafif, doğal ve sindirimi kolay yiyecekleri tercih etmek oldukça önemlidir. Peki, gece açlığına sağlıklı çözüm olan gıdalar nelerdir? İşte, uyku öncesi sindirimi rahatlatan 7 atıştırmalık...

UYKU ÖNCESİ SİNDİRİMİ RAHATLATAN 7 ATIŞTIRMALIK

1. Muz

Potasyum ve magnezyum sayesinde kasları gevşetir. Doğal şekeriyle hafif enerji verirken aynı zamanda sindirimi rahatlatır.

2. Yoğurt

Probiyotik içeriğiyle bağırsak dostudur. Özellikle sade yoğurt, gece boyunca sindirimi dengeler ve mideyi rahatlatır.

3. Papatya veya rezene çayı ile birlikte hafif atıştırmalık

Bitki çayları sinir sistemini sakinleştirir, şişkinliği azaltır. Yanında 2-3 adet kraker veya küçük bir porsiyon meyve ideal olabilir.

4. Badem

Sağlıklı yağlar açısından zengindir. Az miktarda tüketildiğinde mideyi yormaz ve uzun süre tokluk sağlar.

5. Yulaf ezmesi

Lifli yapısı sayesinde sindirimi destekler. Ilık sütle birlikte küçük bir kâse yulaf, gece için mükemmel hafiflikte bir seçenektir.

6. Kivi veya elma dilimleri

Kivi sindirimi hızlandırır; elma ise mideyi yatıştırır. Her ikisi de ferah ve hafif bir gece atıştırmalığı olabilir.

7. Avokado dilimleri

Doğal yağları mideyi rahatsız etmeden besler. Yarım avokado, uyku öncesi için ideal bir sağlıklı yağ kaynağıdır.