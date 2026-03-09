Gece lambası sanıldığı kadar masum değil: Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Birçok kişi karanlıkta uyumakta zorlandığı için gece lambası kullanmayı tercih ediyor. Özellikle çocuk odalarında güvenlik hissi sağlamak amacıyla tercih edilen bu lambalar, gece boyunca düşük seviyede ışık yayarak ortamı aydınlatıyor. Ancak bilim insanlarına göre gece boyunca ışığa maruz kalmak, vücudun doğal biyolojik saatini etkileyebilir.

UYKU HORMONU ÜZERİNDE ETKİSİ OLABİLİR

Uzmanlar, gece ışığının vücutta “uyku hormonu” olarak bilinen melatonin üretimini baskılayabileceğini belirtiyor. Melatonin hormonu karanlık ortamda salgılanarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Gece lambası veya telefon, televizyon gibi ışık kaynakları ise bu süreci bozabiliyor.

Bu durum bazı kişilerde uyku kalitesinin düşmesine, gece sık uyanmaya ve sabah yorgun uyanmaya neden olabiliyor.,

UZUN VADEDE SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Araştırmalar, gece boyunca ışığa maruz kalmanın uzun vadede metabolizma ve hormon dengesi üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. Uyku düzeninin bozulması; kilo artışı, stres düzeyinde yükselme ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlarla ilişkilendirilebiliyor.

Bu nedenle uzmanlar özellikle uyku sırasında tamamen karanlık bir ortamın tercih edilmesini öneriyor.

GECE LAMBASI KULLANMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

Gece lambası tamamen zararlı olmasa da bazı önlemler almak faydalı olabilir. Uzmanlara göre:

Çok parlak lambalar yerine düşük ışıklı modeller tercih edilmeli

Mavi ışık yerine sıcak tonlu ışıklar kullanılmalı

Lamba doğrudan yatağa değil, odanın uzak bir köşesine yerleştirilmeli

Mümkünse uyku sırasında tamamen kapatılmalı

Uzmanlar, kaliteli uyku için en ideal ortamın serin, sessiz ve karanlık bir oda olduğunu vurguluyor. Gece lambası ise yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalı.