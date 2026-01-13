Gece terlemesi deyip geçmeyin: Kanser belirtisi olabilir

Kanserle mücadelede erken tanı hayati önem taşıyor. Ancak yüzlerce farklı kanser türü ve birbirine benzeyen belirtiler nedeniyle pek çok işaret gözden kaçabiliyor. Uzmanlara göre sabah uyanıldığında yastıkta ve yatak takımında fark edilen aşırı terleme, bu göz ardı edilen belirtilerden biri olabilir.

GECE TERLEMELERİ NEDEN ÖNEMSENMELİ?

ABD’de bu yıl iki milyondan fazla yeni kanser vakası kayda geçmesi beklenirken, kanser ülke genelinde ölümlerin ikinci önde gelen nedeni olmayı sürdürüyor. Bu tablo, erken belirtilerin fark edilmesini daha da kritik hale getiriyor.

Gece terlemesi, çoğu zaman basit bir rahatsızlık ya da ortam sıcaklığına bağlanabiliyor. Ancak uzmanlara göre uzun süreli ve yoğun terleme, bazı durumlarda altta yatan ciddi bir hastalığın işareti olabiliyor.

“ISLAK ÇARŞAFLARLA UYANIYORSANIZ KONTROL ETTİRİN”

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (National Health Service – NHS), gece terlemelerine ilişkin uyarılarında şu ifadelere yer veriyor:

“Çoğu insan zaman zaman gece terleyebilir. Ancak düzenli olarak sırılsıklam çarşaflarla uyanıyorsanız, bir aile hekimi tarafından değerlendirilmeniz gerekir.”

NHS, gece terlemesini; ortam serin olmasına rağmen pijama ve yatak takımını ıslatacak kadar yoğun terleme olarak tanımlıyor.

KANSER VÜCUT ISISINI NEDEN YÜKSELTİYOR?

Cancer Research UK’ye göre kanser, vücutta aşırı ya da normalden fazla terlemeye yol açabiliyor. Bunun nedeni, vücudun yükselen sıcaklığı düşürmeye çalışması.

Bu durum doğrudan kanserin kendisinden kaynaklanabileceği gibi, eşlik eden enfeksiyonlar ya da uygulanan tedavilerle de ilişkili olabiliyor. Yaz aylarında terleme daha olağan kabul edilse de uzmanlar, özellikle ani başlayan gece terlemelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

SABAH YASTIK VE ÇARŞAFLARA BAKIN

Uzmanlar, sabahları yatak takımının kontrol edilmesini öneriyor. Aşırı terleme çoğu zaman kişi uyanır uyanmaz fark edilmese de, ıslak saçlar, nemli pijamalar veya yastıkta belirgin ter izleri önemli ipuçları verebiliyor.

Gece boyunca aşırı terleyip terlemediğinizi ayırt etmekte zorlanıyorsanız, Mayo Clinic gece terlemesini “uyku sırasında tekrar eden, giysileri ya da yatak takımını sırılsıklam edecek kadar yoğun terleme atakları” olarak tanımlıyor.

HANGİ KANSERLERLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR?

Uzmanlara göre gece terlemeleri tek başına kanser göstergesi değil. Ancak bazı kanser türlerinde bu belirti daha sık görülebiliyor. Bunlar arasında:

Böbrek kanseri

Kemik kanseri

Prostat kanseri

Lösemi

Non-Hodgkin lenfoma

yer alıyor. Bu nedenle özellikle uzun süre devam eden, nedeni açıklanamayan ve günlük yaşamı etkileyen gece terlemelerinde bir sağlık uzmanına başvurulması öneriliyor.