Gece vakti gökyüzü defalarca renk değiştirdi!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 16:04

Güncelleme: 31.01.2024 - 16:04

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Allentown kentinin sakinleri, 27 Aralık gecesi "gökyüzünün, seri ve şiddetli bir şekilde renk değiştirdiğine" tanık oldu.

Kasaba sakinleri tarafından çekilen görüntülerde, gökyüzünün saniyeler içinde parlak maviden mor, beyaz, gri, turuncu, kırmızı ve kömür rengine dönüştüğü görülüyordu.

TikTok'ta @djcrx11 kullanıcı adıyla tanınan ve olaya şahit olan bir kişi, sosyal medya platformuna bir video yükleyerek, söz konusu olayı, Netflix'in en çok izlenen gerilim filmi Leave The World Behind'dan (Dünyayı Geride Bırak) bir sahne ile karşılaştırdı.

İnternette viral olan görüntüler bazı izleyicileri şaşkına çevirirken, bazıları için de gökyüzünün durumu ile ilgili espri yapma fırsatı doğdu.

Kullanıcılardan biri, "Birileri gökyüzünün parlaklık ayarıyla oynamış" derken, bir diğeri de ortada garip bir durum olduğunu, "Matrix'te bir aksaklık olduğunu" öne sürdü.

Peki, buna gerçekten ne sebep olmuştu?

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Kıyamet Günü'nden korkanlar yanıldı, zira bu durumun çok basit bir açıklaması vardı. Yetkililere göre, renk değiştiren gökyüzü, yakınlardaki bir trafo merkezinde çıkan ve hızla söndürülen bir yangından kaynaklanmaktaydı.

Allenstown Belediyesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akşam saatlerinde, 13. Cadde ve Washington Caddesi'nde bir trafo patladı. Patlama sonrası, şehir merkezi ve şehrin batı ucundaki sokak lambaları ile trafik ışıkları da dahil olmak üzere elektrik kesintileri yaşandı. Trafik Departmanımız mümkün olduğunca çok sayıda geçici dur işaretini yerleştirmek için elinden geleni yapıyor. Eğer bir kavşağa geldiyseniz ve trafik ışığı çalışmıyorsa, dört yönlü bir dur işareti gibi davranın. Lütfen bu gece şehir içinde güvenli bir şekilde araç kullanın..."

Basından derlenen bilgilere göre, binlerce kişiyi elektriksiz bırakan kesinti ancak geç saatlerde giderilebildi.