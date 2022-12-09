Gece Yarısı Bir Çığlık Duydum filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2018 yılında vizyona giren Gece Yarısı Bir Çığlık Duydum filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Gece Yarısı Bir Çığlık Duydum filminin konusu ne? Gece Yarısı Bir Çığlık Duydum filminin oyuncuları kim? Gece Yarısı Bir Çığlık Duydum filminin IMDb puanı kaç?
Gece Yarısı Bir Çığlık Duydum (Down a Dark Hall), yönetmenliğini Rodrigo Cortés, senaristliğini Lois Duncan ve Michael Goldbach'ın üstlendiği, 2018 yapımlı bir korku/gerilim filmidir.
GECE YARISI BİR ÇIĞLIK DUYDUM FİLMİNİN KONUSU NE?
Babasını küçük yaşta kaybetmiş, annesi ve üvey babasıyla korkunç bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirmiş Kit Gordy, okuduğu liseden atılınca ailesi tarafından orman içindeki özel bir yatılı okula verilir. Madame Duret isimli bir kadının sahibi olduğu bu yatılı okulda kalan genç kızlar, belirli alanlarda yeni yeteneklerini keşfetmeye başlar. Ancak evin gizemli yanları ve gelişen yetenekleri, şeytani bir gücün habercisidir.
GECE YARISI BİR ÇIĞLIK DUYDUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
AnnaSophia Robb
Uma Thurman
Isabelle Fuhrman
GECE YARISI BİR ÇIĞLIK DUYDUM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Gece Yarısı Bir Çığlık Duydum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlenmiştir.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu
- 'Cemaatimizle gönül bağı var, resmi görevi yok'
- AKP'li isim konuştu
- İçinde kimler yok ki...
- Altay'dan derbi cezalarına tepki!
- Çırağan Sarayı'nda yangın!
- Olayın aslını bilmiyormuş!
- Gazetemizle ilgili hayalini anlattı
- AKP’nin erken seçim planı
- HSK’den o savcıya inceleme kararı