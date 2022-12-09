Gece Yarısı Bir Çığlık Duydum filminin konusu ne, oyuncuları kim?

09 Aralık 2022 Cuma, 15:50

Gece Yarısı Bir Çığlık Duydum (Down a Dark Hall), yönetmenliğini Rodrigo Cortés, senaristliğini Lois Duncan ve Michael Goldbach'ın üstlendiği, 2018 yapımlı bir korku/gerilim filmidir.

GECE YARISI BİR ÇIĞLIK DUYDUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Babasını küçük yaşta kaybetmiş, annesi ve üvey babasıyla korkunç bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirmiş Kit Gordy, okuduğu liseden atılınca ailesi tarafından orman içindeki özel bir yatılı okula verilir. Madame Duret isimli bir kadının sahibi olduğu bu yatılı okulda kalan genç kızlar, belirli alanlarda yeni yeteneklerini keşfetmeye başlar. Ancak evin gizemli yanları ve gelişen yetenekleri, şeytani bir gücün habercisidir.

GECE YARISI BİR ÇIĞLIK DUYDUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

AnnaSophia Robb

Uma Thurman

Isabelle Fuhrman

GECE YARISI BİR ÇIĞLIK DUYDUM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Gece Yarısı Bir Çığlık Duydum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlenmiştir.