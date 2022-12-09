Kızıl Joan filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2018 yılında vizyona giren Kızıl Joan filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kızıl Joan filminin konusu ne? Kızıl Joan filminin oyuncuları kim? Kızıl Joan filminin IMDb puanı kaç?
Kızıl Joan (Red Joan), yönetmenliğini Trevor Nunn, senaristliğini Lindsay Shapero'nun üstlendiği, 2018 yapımlı bir gerilim/dram filmidir.
KIZIL JOAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, 50 yıldan fazla bir süredir casusluk yapan Joan Stanley’nin hayatını anlatıyor. Filmde, tarihteki en etkili casuslardan olan ve bunu uzun yıllar gizlemeyi başaran Joan Stanley’nin, 18 yaşındayken Cambridge’de fizik eğimine başladığı dönemden MI5 tarafından yakalanmasına kadar geçen süreç ve büyük aşkı Leo ile ilişkisi ele alınıyor.
KIZIL JOAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Judi Dench
Sophie Cookson
Stephen Campbell-Moore
KIZIL JOAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kızıl Joan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
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