Kızıl Joan filminin konusu ne, oyuncuları kim?

09 Aralık 2022 Cuma, 15:42

Kızıl Joan (Red Joan), yönetmenliğini Trevor Nunn, senaristliğini Lindsay Shapero'nun üstlendiği, 2018 yapımlı bir gerilim/dram filmidir.

KIZIL JOAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 50 yıldan fazla bir süredir casusluk yapan Joan Stanley’nin hayatını anlatıyor. Filmde, tarihteki en etkili casuslardan olan ve bunu uzun yıllar gizlemeyi başaran Joan Stanley’nin, 18 yaşındayken Cambridge’de fizik eğimine başladığı dönemden MI5 tarafından yakalanmasına kadar geçen süreç ve büyük aşkı Leo ile ilişkisi ele alınıyor.

KIZIL JOAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Judi Dench

Sophie Cookson

Stephen Campbell-Moore

KIZIL JOAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kızıl Joan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.