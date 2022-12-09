Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları filminin konusu ne, oyuncuları kim?

09 Aralık 2022 Cuma, 13:21

Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları (Woman Sesame Oil Maker), yönetmenliğini üstlenen Xie Fei'nin, senaristliğinde Daxin Zhou ile birlikte çalıştığı, 1993 yapımlı bir dram filmidir.

GÜZEL KOKULU RUHLAR GÖLÜNÜN KADINLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, beklenmedik bir şekilde başarılı olan küçük bir susam yağı fabrikası yöneten ancak daha sonra parasını zihinsel engelli oğlunun tedavisi için kullanan bir köylünün hikâyesini konu ediniyor.

GÜZEL KOKULU RUHLAR GÖLÜNÜN KADINLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Siqin Gaowa

Yujuan Wu

Chen Baoguo

Kesheng Lei

Xiaoqing Ma

Zhang Hui

GÜZEL KOKULU RUHLAR GÖLÜNÜN KADINLARI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.