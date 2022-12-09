Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1993 yılında vizyona giren Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları filminin konusu ne? Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları filminin oyuncuları kim? Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları filminin IMDb puanı kaç?
Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları (Woman Sesame Oil Maker), yönetmenliğini üstlenen Xie Fei'nin, senaristliğinde Daxin Zhou ile birlikte çalıştığı, 1993 yapımlı bir dram filmidir.
GÜZEL KOKULU RUHLAR GÖLÜNÜN KADINLARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, beklenmedik bir şekilde başarılı olan küçük bir susam yağı fabrikası yöneten ancak daha sonra parasını zihinsel engelli oğlunun tedavisi için kullanan bir köylünün hikâyesini konu ediniyor.
GÜZEL KOKULU RUHLAR GÖLÜNÜN KADINLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Siqin Gaowa
Yujuan Wu
Chen Baoguo
Kesheng Lei
Xiaoqing Ma
Zhang Hui
GÜZEL KOKULU RUHLAR GÖLÜNÜN KADINLARI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.
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