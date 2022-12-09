Ayna filminin konusu ne, oyuncuları kim?

09 Aralık 2022 Cuma, 13:29

Ayna (The Mirror), yönetmenliğini üstlenen Andrei Tarkovsky'nin, senaristliğinde Arseny Tarkovsky ve Aleksandr Misharin ile birlikte çalıştığı, 1975 yapımlı bir dram filmidir.

AYNA FİLMİNİN KONUSU NE?

Kırklı yaşlarında ölmekte olan bir adam çocukluğunu, annesini, savaşı ve Sovyet tarihinin en önemli anlarını anlatan ve günlük yaşamla yan yana getiren kişisel anları hatırlıyor.

AYNA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Margarita Terekhova

Oleg Yankovsky

Filipp Yankovsky

AYNA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Ayna filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.