Ayna filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1975 yılında vizyona giren Ayna filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Ayna filminin konusu ne? Ayna filminin oyuncuları kim? Ayna filminin IMDb puanı kaç?
Ayna (The Mirror), yönetmenliğini üstlenen Andrei Tarkovsky'nin, senaristliğinde Arseny Tarkovsky ve Aleksandr Misharin ile birlikte çalıştığı, 1975 yapımlı bir dram filmidir.
AYNA FİLMİNİN KONUSU NE?
Kırklı yaşlarında ölmekte olan bir adam çocukluğunu, annesini, savaşı ve Sovyet tarihinin en önemli anlarını anlatan ve günlük yaşamla yan yana getiren kişisel anları hatırlıyor.
AYNA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Margarita Terekhova
Oleg Yankovsky
Filipp Yankovsky
AYNA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Ayna filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu
- 'Cemaatimizle gönül bağı var, resmi görevi yok'
- AKP'li isim konuştu
- İçinde kimler yok ki...
- Altay'dan derbi cezalarına tepki!
- Çırağan Sarayı'nda yangın!
- Olayın aslını bilmiyormuş!
- Gazetemizle ilgili hayalini anlattı
- AKP’nin erken seçim planı
- HSK’den o savcıya inceleme kararı