Gece yaşayanlar dikkat: Kalp krizi ve inme riski yüzde 16 daha fazla!

Brigham ve Kadın Hastalıkları Hastanesi ile Harvard Tıp Fakültesi uzmanları, modern yaşamın dayattığı çalışma temposu ile vücudun iç saati (circadian ritim) arasındaki çatışmanın bedelini açıkladı. Yapılan araştırmaya göre, gece geç saatlerde aktif olan bireyler, toplumun geneline oranla çok daha ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya.

CİRCADİAN RİTİM SADECE UYKU DEĞİL

İnsan vücudunun ana saati olan circadian ritim; sadece uyku düzenini değil, aynı zamanda tansiyonu, kalp atış hızını, stres hormonlarını ve metabolizma dengesini de yönetiyor. Araştırma ekibinin lideri Sina Kianersi, iç saat ile iş programları arasındaki çatışmanın sağlıklı alışkanlıkları sürdürmeyi imkansız hale getirdiğini vurguluyor.

Northwestern Üniversitesi’nden Kristen Knutson ise durumu çarpıcı bir dille özetliyor:

"Gece yaşayan kişiler, tamamen sabah insanlarına göre tasarlanmış bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyor."

14 YILLIK TAKİP: KADINLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

İngiltere’deki UK Biobank veri tabanı üzerinden 300 binden fazla yetişkinin 14 yıl boyunca izlendiği çalışma, şu somut verileri ortaya koydu:

Yüzde 16 Risk Artışı: Kendini "gece kuşu" olarak tanımlayanların, ilk kez kalp krizi veya inme geçirme riski ortalamadan %16 daha fazla.

Metabolik Sorunlar: Vücudun sabah erken saatlerdeki yüksek kalorili beslenmeyi tolere edememesi, kilo ve şeker dengesini bozuyor.

Kadınlar Daha Fazla Etkileniyor: Araştırma, kadınların Amerikan Kalp Derneği’nin belirlediği temel sağlık kriterlerini karşılamada erkeklere oranla daha fazla zorlandığını gösteriyor.

TEMEL NEDEN SADECE GENETİK DEĞİL

Uzmanlar, bu yüksek riskin sadece biyolojik bir zorunluluk olmadığını; gece yaşam tarzının beraberinde getirdiği sigara kullanımı, yetersiz uyku ve düzensiz beslenme gibi davranışsal faktörlerin de süreci tetiklediğini belirtiyor.

Kalp sağlığını korumak için biyolojik ritme uygun bir yaşam modelinin teşvik edilmesi gerektiği vurgulanıyor.