Geçen yıllarda ekilmişti! İlk kez hasat edildi: Getirisi yüksek...

Yayınlanma: 25.04.2024 - 15:54

Güncelleme: 25.04.2024 - 17:50

Düzce Merkez Develibesni Köyünde 3 dekar alanda kuşkonmaz üreticiliğine başlayan üretici Meral Başak Bannerman'ın tarlasında yetiştirdiği ilk kuşkonmaz ürünleri hasat edilmeye başlandı. Ekonomik olarak yüksek bir değere sahip kuşkonmaz bitkisi Ülke genelinde üretimi yapıldığı gibi Düzce'de de bu yıl ilk hasadı yapıldı.

Mutfakların önemli lezzetlerinden bir olan Kuşkonmazın güçlü antibakteriyel özelliğe sahip olması, içerisinde A, C ve E vitamini bakımından zengin olması, özellikle kanser hastalıklarının beslenme programlarında, kalp, sindirim sistemi problemleri, kemik hastalıkları, kan basıncının seviyesini düzenleme, kandaki şeker oranını düşürmeye yardımcı olması gibi birçok sağlık probleminde ve özellikle diyet programları listesinin önemli bir yer tutmaktadır.

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun; Düzce genelinde bu tür alternatif ürünlerin üretilmesini her zaman desteklediklerini, gelişime açık her bir üreticiye teknik ve maddi destek vermeye devam edeceklerini, Kuşkonmaz üretimi yapmak isteyen üreticilerin Düzce İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmasıyla gerekli bilgilerin verileceğini belirtti.

İl Müdürü Uzun 2024 yılı üretim sezonunun afetlerden uzak, bereketli ve bol kazançlı olması temennilerinde bulundu.