Geçmişi ve geleceği bağlayan Türkiye’nin tarihi köprüleri

Yayınlanma: 14.11.2024 - 15:48

Güncelleme: 14.11.2024 - 15:48

Türkiye'nin tarihi köprüleri, yalnızca mühendislik harikaları olmakla kalmaz, aynı zamanda geçmişin güçlü izlerini taşır. Bu köprüler, çeşitli medeniyetlerin etkilerini ve kültürel mirasları yansıtarak, geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan önemli simgelerdir.

Büyükçekmece Köprüsü (İstanbul)

Büyükçekmece Köprüsü, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı önemli köprülerden biridir. Bu köprü, İstanbul’u Edirne'ye bağlayan kara yolunun önemli bir parçasıydı ve Osmanlı döneminin mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilir. 15 gözlü yapısıyla dikkat çeker.

Talazan Köprüsü – Niksar, Tokat

Tokat’ın Niksar ilçesine 15 kilometre mesafedeki köprü, Niksar-Erbaa karayolu üzerinde. Günümüze ulaşan bir kitabesi bulunmadığı için yapım tarihi hakkında net bir bilgi yok. Köprünün yedi sivri kemer gözü mevcut.

Tokat bölgesini mesken edinen ve Niksar’ı kendilerine başkent yapan Danişmentliler, arkalarında ölümsüz eserler bıraktılar. Gümüşhane’den doğan ve Erbaa Ovası’nı sulayarak Talazan Boğazı’na gelen Kelkit Çayı’nın üzerinde konumlanan Talazan Köprüsü’nün, Danişment özelliklerini yansıtan bir yapı olduğu düşünülüyor. Köprünün mimari üslubunu değerlendiren bazı kaynaklara göre ise 13. yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği tahmin ediliyor. Bu da Selçuklu mimarisinin etkisine işaret ediyor. Bir kemeri yıkılan köprünün uzunluğu 134 metre. Sel sonucu tahrip olan bu bölüm, demir konstrüksiyonla birleştirilerek köprünün bütünselliği sağlanmış. Buzköyü’nün çevre köylerle ulaşımını sağlamaya devam eden kesme taş köprü, birçok kez sel taşkınlarından zarar gördü ve her seferinde yeniden onarıldı. Duvar örgüsündeki farklı taş işçiliklerine bakarak bu onarımları kolayca ayırt etmek mümkün. Köprünün 2009 yılında başlayan onarım çalışmaları devam ediyor.

Dicle Köprüsü (Diyarbakır)

Diyarbakır’ın tarihi köprülerinden biri olan Dicle Köprüsü, MÖ 1065’te, Urartu Krallığı döneminde inşa edilmiştir. Dicle Nehri üzerinde yer alan bu köprü, bölgenin tarihini yansıtan taş yapıları ve sağlam yapısıyla dikkat çeker. Hem tarihi hem de estetik açıdan önemli bir yapıdır.

Malabadi Köprüsü (Batman)

Malabadi Köprüsü, 12. yüzyılda Artuklu Beyliği tarafından inşa edilmiştir. Batman il sınırlarında yer alan bu köprü, tarihi taş yapısı ve göz alıcı kemer yapısıyla ünlüdür. Malabadi Köprüsü, günümüzde hâlâ kullanılmakta olup, Türkiye’nin en eski köprülerinden biridir.

Taşköprü (Adana)

MÖ 4. yüzyıla kadar uzandığı söylenen Taşköprü, Adana il sınırlarında yer alır. Bu Roma köprüsü, Adana’yı Tarsus’a bağlayan önemli bir yapıydı. Taşköprü, halen kullanılmakta olup, bölgedeki en eski köprülerden biridir.

Alçak Köprü (Amasya)

Amasya il sınırlarında yer alan Alçak Köprü, Osmanlı dönemi yapılarından biridir. Farklı boyutları ve dar geçişleri ile bilinen bu köprü, Amasya’nın en bilinen köprülerinden biri olup, köprünün altından geçen sulardan dolayı zamanla "Alçak" olarak anılmaya başlanmıştır. Hem estetik hem de tarihi yönüyle dikkat çeker.