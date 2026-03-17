‘Geleceğe Dönüş’ün yıldızı Matt Clark hayatını kaybetti!

Dünya sinemasının efsane yapımlarından 'Geleceğe Dönüş' (Back to the Future) ve 'Grace Under Fire' gibi dizilerle hafızalara kazınan usta aktör Matt Clark, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre Clark, ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentindeki evinde, geçirdiği bir bel operasyonu sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayata veda etti.

WESTERN SİNEMASININ VAZGEÇİLMEZ İSMİYDİ

Matt Clark, kariyeri boyunca Hollywood’un en büyük isimleriyle aynı seti paylaştı. Özellikle Western türündeki başarısıyla dikkat çeken oyuncu; Clint Eastwood ve John Wayne gibi devlerle kamera karşısına geçti.

Clark'ın yer aldığı başlıca kült yapımlar şunlar:

Sinema: The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension, Geleceğe Dönüş III.

Televizyon: Bonanza, Kung Fu, Dynasty ve Grace Under Fire.

"OYUNCULARIN OYUNCUSU"

Vefatının ardından ailesi tarafından yapılan açıklamada, Clark’ın işine olan tutkusuna ve mesleğine duyduğu derin saygıya vurgu yapıldı. Şöhret ve yıldız parıltısından ziyade sanatına odaklanan bir isim olduğu belirtilen Clark, sektörde "oyuncuların oyuncusu" olarak tanımlanıyordu.