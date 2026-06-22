Geleceğin sanatçıları Mardin’de yetişiyor: Bienal Çocuk Atölyeleri tamamlandı

Kültür ve sanatın buluşma noktası olan tarihi kentte, 7. Mardin Bienali kapsamında düzenlenen Çocuk Atölyeleri başarıyla tamamlandı. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocukların sanata erişimini artırmayı hedefleyen etkinlik zinciri, 15 Mayıs ile 21 Haziran tarihleri arasında Mardinli çocukları yaratıcı üretim süreçleriyle bir araya getirdi. Kentteki çeşitli okullardan gruplar halinde katılım sağlayan öğrenciler, bir ayı aşkın süre boyunca hem bienal eserlerini deneyimledi hem de kendi sanatsal çalışmalarına imza attı.

DOĞADAN VE KENTİN DOKUSUNDAN İLHAM ALDILAR

Mardinli sanatçıların rehberliğinde yürütülen atölye çalışmalarında çocuklar; gökyüzü, kuş, doğa, kent, gözlem ve yüzey gibi kavramsal temalar etrafında şekillenen bir eğitim sürecinden geçti. Tarihi şehrin kültürel mimarisinden ve doğasından ilham alan minik sanatçılar, hem bireysel yeteneklerini sergileme hem de akranlarıyla kolektif üretim yapma fırsatı buldu.

Atölyeler kapsamında kağıt üzerine akrilik ve mürekkep teknikleriyle yapılan çalışmaların yanı sıra, kumaş bez üzerine ortak kompozisyonlar ve kuş figürleri üzerinden büyük ölçekli kolektif tasarımlar gibi farklı disiplinlerde uygulamalar hayata geçirildi. Atölye çalışmalarının yanı sıra düzenlenen özel rehberli turlar sayesinde çocuklar, bienaldeki çağdaş sanat eserlerini yakından inceleyerek sanatsal vizyonlarını geliştirme şansı yakaladı.

MİNİK ELLERİN BÜYÜK ESERLERİ ÇOCUK KÜTÜPHANESİ'NDE

Çocukların bienal süresince ortaya koyduğu tüm yaratıcı çalışmalar, ortak bir seçki haline getirilerek sergiye dönüştürüldü. Çocukların gözünden Mardin’i ve doğayı anlatan bu özel sergi, 20 Temmuz 2026 tarihine kadar Mardin Uluslararası Tasarım Vakfı Çocuk Kütüphanesi’nde sanatseverlerin ve ilgi duyan tüm ziyaretçilerin beğenisine açık olacak.