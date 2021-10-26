Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim oldu?

26 Ekim 2021 Salı, 12:11

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan yarışma programı 'Gelinim Mutfakta' sunucu kriziyle dikkat çekmiş, sezona Demet Akalın’ın sunuculuğunda başlayan programı, ünlü şarkıcının bırakması ile bir sunucu krizi yaşanmıştı.

Son yapılan açıklamada mutfak her hafta bir ünlüye emanet denilmiş, ilk olarak da sunucu Songül Karlı olmuştu. 'Gelinim Mutfakta' yeni sunucusu Safiye Soyman olurken Karlı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Songül Karlı, yaptığı paylaşımda "Sakin olun artık hiçbir şeye şaşırmıyorum" yorumunda bulundu.