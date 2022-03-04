Gelir Ukraynalı çocuklara bağışlanacak: 'Barış çöreği'
Almanya’da bir pastane, geliri Rus işgali nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Ukraynalı çocuklara bağışlanmak üzere 'barış çöreği' satmaya başladı. Pastanenin ortak sahibi Tanja Huck, "Bu kadar iyi karşılanacağını beklemiyorduk" dedi.
Rusya'nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat, 9. gününde de devam ediyor. Bu süreçte yüzlerce sivil hayatını kaybetti, binlerce insan ise ülkesini terk etmek zorunda kaldı.
Son olarak, Almanya Frankfurt'taki Huck pastanesi, Rusya'nın işgalinden sonra kaçmak zorunda kalan çocuklara para toplamak için Ukrayna ulusal renkleriyle süslenmiş hamur işleriyle, Ukrayna'yı 'tatlı bir şekilde' desteklemek amacıyla "barış çöreği" satmaya başladı.
Üstleri mavi ve sarı şekerlemeli çörekler, parça başına 1 Euro'ya satılıyor ve toplanan paranın yüzde 100'ü Frankfurt'a sığınan Ukraynalı çocuklara bağışlanacak.
Fırının ortak sahibi Tanja Huck, "Bir şeyi çok hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde yapmamız gerektiğini düşündük" dedi. Huck, "O kadar pahalı olmayan, bu nedenle herkes için uygun fiyatlı ve pek çok kişi için ofise götürebileceğiniz fazladan bir ürün yapmaya karar verdik" diye ekledi.
10 ŞUBEDE 600 TANE SATILDI
Pastane sahiplerinin verdiği bilgiye göre sosyal medya hesaplarından duyurdukları andan itibaren yoğun ilgi gören kampanyayla 10 şubede yalnızca dün sabah 600 çörek satıdı.
Huck, "Dün, çok kısa bir süreliğine sosyal medyada yayınladık, ardından ilk siparişler hemen geldi ve bu sabah sekizde şubelerin çoğu tükendi" dedi. "Bu kadar iyi karşılanacağını beklemiyorduk" diye ekledi.
Frankfurt'ta yaşayan Polonyalı Therese Rinschen-Piechocinski de dayanışma çöreğini satın aldı ve kampanyadan çok etkilendiğini söyledi. Rinschen-Piechocinski, "Davaya hizmet ederlerse, bizim için savaşan gerçekten yoksul insanlara yardım edebilirlerse, o zaman hazırım, şimdiden bir bağış yaptım" dedi.
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