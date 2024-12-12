Aşkı Hatırla dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Aşkı Hatırla dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Aşkı Hatırla dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Aşkı Hatırla dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Aşkı Hatırla dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Barış Arduç ve Hande Erçel'i buluşturan Aşkı Hatırla dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dizinin ne zaman ve nerede yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Aşkı Hatırla dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Aşkı Hatırla dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
AŞKI HATIRLA DİZİSİNİN KONUSU NE?
Evlilik yolunda ilerlerken ayrılık yaşayan ünlü mimar Deniz ile fenomen bir editör olan Güneş, tesadüfen karşılaşmalarının ardından telefonlarına düşen bir mesajın ardından kendilerini hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu macerada ikili, ilis¸kilerindeki eksik parc¸aların izini sürüp, as¸kı hatırlarlar.
AŞKI HATIRLA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Hande Erçel
Barış Arduç
Feyyaz Şerifoğlu
Başak Gümülcinelioğlu
Alper Saldıran
Naz Göktan
Begüm Akkaya
Sezin Akbaşoğulları
Fatih Al
Melis Minkari
AŞKI HATIRLA DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Aşkı Hatırla dizisi Disney+'ta yayımlanacak.
AŞKI HATIRLA DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Aşkı Hatırla dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.
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