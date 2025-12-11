Gökyüzünün en büyüleyici doğa olaylarından biri olan Geminid meteor yağmuru, izleyicilere görsel bir şölen sunacak. Peki, Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Geminid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi?

GEMİNİD METEOR YAĞMURU 2025 NE ZAMAN?

Bilinen en parlak ve en yoğun meteor yağmurlarından biri olan Geminid, her yıl olduğu gibi yine aralık ayında zirve yapacak. Geminid meteor yağmuru, 13–14 Aralık gecesi en yüksek görünürlüğe ulaşacak. Bu gecede saatte 100–150 meteor kayması gözlemlenebilecek.

Özellikle gece yarısından sonra ve sabaha karşı saatlerde görünürlüğün arttığı biliniyor.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU 2025 TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Uzmanlara göre Geminid meteor yağmuru, Türkiye’den de rahatlıkla izlenebilir. Işık kirliliğinin az olduğu bölgelerde çok daha net bir gözlem yapmak mümkün. Sahil bölgeleri, yaylalar, köy alanları ve yüksek noktalar en iyi izleme yerleri arasında yer alıyor.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Geminid meteor yağmuru, her yıl Aralık ayında gerçekleşen ve gökbilimciler tarafından “yılın en etkileyici meteor yağmuru” olarak tanımlanan bir olaydır. Adını, meteorların İkizler (Gemini) takımyıldızı yönünden geliyor gibi görünmesinden alır.