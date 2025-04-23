Genç oyuncu Sophie Nyweide hayatını kaybetti

Yayınlanma: 23.04.2025 - 11:51

Güncelleme: 23.04.2025 - 11:51

Çocuk yaşta birçok filmde rol alan ve yeteneğiyle dikkat çeken Sophie Nyweide, yaşamını yitirdi. Genç oyuncunun ölümünü, kendisi gibi oyuncu olan annesi Shelly Gibson duyurdu.

"HUZUR İÇİNDE YAT, SOPHIE'M"

Shelly Gibson, yaptığı açıklamada kızının kaybının büyük bir üzüntü yarattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Huzur içinde yat, Sophie’m. Bizi çok kısa bir süre için onurlandırdı. Kızım, onu tanıyan herkes için bir ışıktı. Çok üzüldük.”

Sophie Nyweide’in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇOCUK YILDIZ OLARAK TANINMIŞTI

Temmuz 2000’de dünyaya gelen Sophie Nyweide, oyunculuk kariyerine çok küçük yaşlarda başladı. Henüz 6 yaşındayken ilk önemli rolünü “Bella” adlı filmde aldı. 2009 yapımı “Mamut” filminde Michelle Williams ile birlikte rol alan Nyweide, aynı yıl Berlin Uluslararası Film Festivali’ne katıldı.

Genç oyuncu, 2014 yapımı “Nuh: Büyük Tufan” filminde Russell Crowe ile, 2017 yapımı “Kız Kardeşim Evleniyor” filminde ise Nicole Kidman ile aynı seti paylaşarak dikkat çekmişti.