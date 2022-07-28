Genç ve sağlıklı kalmak için 'ozon tedavisi' formülü

28 Temmuz 2022 Perşembe, 07:00

Ozon tedavisi, bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudun bakteri ve virüslere karşı direncini artırıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doç.Dr. Sena Tolu, ozonun kullanım alanlarını ve faydalarını anlattı.

Tolu, "Ozon tedavisi ile yaşlanma etkilerini ortadan kaldırarak uzun yıllar genç ve sağlıklı kalmak mümkün. Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan ve kanser dahil birçok hastalığa şifa olan bir detoks yöntemi ozon tedavisi ile bağışıklık sisteminizi harekete geçirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ozonun hücreleri oksidan maddelerden temizleyerek hem hastalık gelişimini önleyen hem de çok sayıda hastalığın tedavisinde olumlu etkileri olan bir destek tedavi olduğunu belirten Tolu, bağışıklık sistemini hedef alan kanserin tedavisinde de antioksidanların etkinliğini artırarak destekleyici tedavi olarak uygulandığını bildirdi.

"BEL VE BOYUN FITIKLARININ KÜÇÜLTÜLMESİNDE DE KULLANILIYOR"

Tolu, şunları kaydetti:

"Ozon tedavisi aynı zamanda başta romatizmal hastalıklar olmak üzere fibromiyaljide kas ağrıları, osteoartrit (kireçlenme) de eklem kıkırdağı üzerindeki harabiyet, bel ve boyun fıtıklarının küçültülmesinde de kullanılıyor. Ozon tedavisi ile yaşlanma etkilerini ortadan kaldırarak uzun yıllar genç ve sağlıklı kalmak mümkün.

Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan ve kanser dahil birçok hastalığa şifa olan bir detoks yöntemi ozon tedavisi ile bağışıklık sisteminizi harekete geçirebilirsiniz. Çağımızın sorunu stres ve yorgunluğu azaltarak yaşam kalitenizi de aynı oranda yükseltebilirsiniz."

"KORTİZON YERİNE OZON TERAPİSİ İLE İYİLEŞİN"

Hastalıkların gelişme nedeninin vücutta oluşan inflamasyon yani iltihaplanma olduğunu dile getiren Tolu, şunları aktardı:

"İnflamasyon aslında bağışıklık sisteminin vücudu çeşitli hastalık veya yaralanmalara karşı korumak amacıyla oluşturduğu bir tepkidir ancak bağışıklık sisteminin gerektiğinden fazla çalışması durumunda, vücut kendi dokularını yabancı olarak algılar ve bu dokulara saldırarak zarar verir. Bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırması ile diyabet, romatizmal hastalıklar, sedef hastalığı ve granülamatöz mastit gibi otoimmün hastalıklar gelişir.

Özellikle granülamatöz mastit ve romatizmal eklem iltihabı gibi hastalıkların bu fazla reaksiyonu kontrol altına almak için kortizon kullanılır. Kortizon kullanımına rağmen meme içindeki apsenin veya eklem içindeki iltihabın temizlenemediği durumlarda bile ozon tedavisi son derece yüz güldürücü sonuçlar veriyor.

Kısaca kortizon ile bağışıklık sistemini baskılamak ve bu nedenle de birçok komplikasyonun gelişimini göze almak yerine, ozon tedavisi ile bağışıklık sistemini daha da güçlendirerek üstelik herhangi bir komplikasyon gelişimi olmadan tedavi ediyoruz."

"DİREKT YARA ÜZERİNE DE UYGULANIYOR"

Ozonun uygulama şekli, dozu ve süresi hekim tarafından hastaya ve hastalığına özel olarak belirlendiğini ifade eden Tolu, "Ozon direkt kan yolu ile uygulanabileceği gibi, kas ve eklem içine, ciltte açık yara ve apse gibi durumlarda direkt yara üzerine de uygulanarak iyileşme sağıyor. Ozon tedavisi, hastalığınızı takip ve tedavi eden hekiminiz ve ozon tedavinizi uygulayan hekiminizin bir ekip ruhu ile çalışarak sizi tedavi etmesi ile başarıya ulaşacaktır" değerlendirmesinde bulundu.