Gençlik fotoğrafını paylaşan Teoman: 'Ne olmak istiyorum biliyor musun?'
Gençlik yıllarına ait sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Teoman, “Ne olmak istiyorum biliyor musun? Güzel müzik yapmak ve bunu insanlarla paylaşmak” dedi.
Şarkıcı Teoman, 1997 yılındaki elinde gitarıyla çekilmiş bir fotoğrafını sosya medya hesabından paylaştı.
Instagram hesabından gençlik yıllarına ait verdiği pozu paylaşan Teoman, “Sene 1997… Ne olmak istiyorum biliyor musun? Güzel müzik yapmak ve bunu insanlarla paylaşmak… Konserlerde şarkılarımı bir sürü güzel insanla birlikte söylemek çok güzel” notunu düştü.
İlgili Haberler
- Fulya Öztürk'ten kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Video Haberler
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
En Çok Okunan Haberler
- Fulya Öztürk'ten kötü haber!
- Valilikten CHP'nin Mersin Mitingi'ne dair iddia
- Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
- AKP'de 'asgari' çıkmazı
- Barolar Birliği’nde Metin Feyzioğlu devri bitiyor mu?
- Soylu-Gül kavgasında yeni perde
- AKP ve MHP'nin planını açıkladı
- Mikroskopla arayıp penaltıyı verdi
- Eski AKP'li başkanın kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü
- 'Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum'