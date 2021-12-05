Gençlik fotoğrafını paylaşan Teoman: 'Ne olmak istiyorum biliyor musun?'

05 Aralık 2021 Pazar, 17:03

Şarkıcı Teoman, 1997 yılındaki elinde gitarıyla çekilmiş bir fotoğrafını sosya medya hesabından paylaştı.

Instagram hesabından gençlik yıllarına ait verdiği pozu paylaşan Teoman, “Sene 1997… Ne olmak istiyorum biliyor musun? Güzel müzik yapmak ve bunu insanlarla paylaşmak… Konserlerde şarkılarımı bir sürü güzel insanla birlikte söylemek çok güzel” notunu düştü.