Fulya Öztürk'ten kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Fulya Öztürk, ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Koronavirüse ilk kez yakalandığında ağır geçiren ünlü sunucu, belirtiler tekrar edince hastaneye giderek test yaptırdı.
Test sonucu pozitif çıkmasının ardından hemen hastaneye kaldırılan Öztürk, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda da bulundu.
Öztürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" notunu düştü.
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