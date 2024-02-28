Gençlik iksiri: Korugi Masajı ile zamanda yolculuk yapın...

Yayınlanma: 28.02.2024 - 20:37

Güncelleme: 28.02.2024 - 20:37

Yaşlanma süreciyle birlikte yüzde görülen sarkma ve çökmelerin nedeni sadece yüz kaslarının zayıflaması, kolajen ve elastin üretiminin azalması değildir. Aynı zamanda yüz kemiklerinde de zamanla bir çökme meydana gelir. Bu durum, genellikle yanaklar ve çenenin sarkık hale gelmesine neden olur. Ancak, bu sorunu çözmek mümkündür ve bunun için Japon masajı tekniği olan "Korugi" devreye girer. Peki gençlik iksiri de denilen bu masaj nedir, nasıl yapılır? İşte Korugi Masajı ve tekniği...

KORUGI MASAJI NEDİR?

Cildinizde bulunan kaslar yaşınız ilerledikçe zayıflamaya başlar ve yerini yağlar alır. Korugi masajı Chiyo Hayashi tarafında bulunan bir cilt masajıdır. Korugi masajı sayesinde cildiniz 7 yaş daha genç gözükmektedir.

KORUGİ MASAJI FAYDALARI NELERDİR?

Korugi masajının asıl amacı sarkmaları engellemek olsa da, bu masajın faydaları sadece sarkmaları önlemekle sınırlı değildir. Korugi masajı, cilt üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir.

Bu özel masaj tekniği, cildin sıkılaşmasına yardımcı olurken aynı zamanda koyu halkaları ve renk eşitsizliklerini gidermeye de yardımcı olabilir. Yüzdeki kan dolaşımını hızlandırarak, cildin daha sağlıklı ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Bu sayede cilt daha parlak, taze ve genç görünebilir.

Korugi masajı, düzenli olarak uygulandığında cildin genel sağlığını artırabilir ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir. Ayrıca stresi azaltmaya yardımcı olabilir ve genel bir rahatlama hissi sağlayabilir.

Kısacası, Korugi masajı sadece sarkmaları engellemekle kalmaz, aynı zamanda ciltteki koyu halkaları ve renk eşitsizliklerini giderir, kan dolaşımını hızlandırır ve cildin genel sağlığını iyileştirir. Bu nedenle, düzenli olarak uygulandığında cildinizin daha sağlıklı, canlı ve genç görünmesine yardımcı olabilir.

KORUGI MASAJI NASIL YAPILIR?

Aynanın karşısına geçtiğinizde, cildinizin temiz olduğundan emin olun. Bir masaj yağını avucunuza dökün ve yüzünüze hafifçe sürün.

Korugi masajını uygulamaya başlarken, dirseklerinizi destek alabileceğiniz bir yere dayanın ve yumruk yaptığınız ellerinizi yanaklarınıza yaslayarak 5 dakika boyunca bekleyin. Bu uygulama, yüz kaslarınızın gevşemesine yardımcı olacaktır.

Daha sonra, yumruk halindeki ellerinizi alın bölgenize yaslayın. Parmak kıvrımlarınızı saç çizginize denk getirerek boynunuza doğru hafifçe bastırın.

Ellerinizi birbirine kenetleyin ve baş parmaklarınızı düz tutarak yanaklarınızı kulaklarınızın olduğu yöne doğru gerin ve boynunuza doğru indirin. Bu hareketi yüzünüzün her iki tarafına da 2 kez uygulayın.

Bu basit Korugi masajı teknikleriyle, yüz kaslarınızı güçlendirebilir, cildinizi sıkılaştırabilir ve gençleştirebilirsiniz. Düzenli olarak uygulandığında, bu masaj yöntemi cildinizdeki sarkmaları azaltabilir ve daha sağlıklı bir görünüm elde etmenize yardımcı olabilir.