Işıl ışıl bir cilt için doğal mucizeler: Lekeleri silen ve cildi ayna gibi parlatan 10 besin...

Yayınlanma: 20.02.2024 - 21:56

Güncelleme: 20.02.2024 - 21:56

Cilt güzelliği herkes için önemlidir; sağlıklı ve canlı bir cilt, sağlığımızın dışa vurumu ve en güzel yansımasıdır, adeta bedenimizin vitrini gibidir. Farklı bakım yöntemleriyle uğraşarak cildimizin sağlıklı ve güzel görünmesini sağlamak, pek çoğumuz için önemli bir ritüeldir. Ancak, cilt güzelliğini sadece dışarıdan uyguladığımız bakım ürünleriyle sağlamak pek mümkün değildir. Diğer vücut organlarımız gibi, cildimiz de beslenme alışkanlıklarımızdan oldukça etkilenir. Beslenme, cildin sağlığını ve görünümünü belirleyen önemli bir faktördür. Peki cildin ışıldamasını sağlayan besinler hangileridir? İşte lekeleri silen ve cildi ayna gibi parlatan 10 besin...

1. AVOKADO:

Vücudumuzun besin maddelerini absorbe edip kullanmasını destekleyen sağlıklı yağ içerir. Zengin bir lif, potasyum, magnezyum, E ve B vitamini ve folik asit kaynağıdır.

2. BALKABAĞI:

Balkabağı, cilt bakım ürünlerinde yaygın olarak bulunan meyve enzimleri, çinko ve alfa-hidroksi asitlerle doludur. Cildin yumuşamasına ve biraz daha asidik olma eğiliminde olan cildimizin pH dengesinin yeniden sağlanmasına yardımcı olabilir. Balkabağı çinko, yağ üretimini düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca cildin zararlı UV ışınlarından korunmasına yardımcı olan C vitamini ve karotenoidleri de içerir.

3. YUMURTA:

A, D, E, B3, B6 ve B9 vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor ve potasyumun dahil olduğu sayısız vitamin ve mineraller içerir. Tümü sağlıklı üreme sistemi, hormonal denge ve sağlıklı cilt için önemlidir.

4. NAR:

Nar çekirdeği ürettiği kolajen maddeler sayesinde, cilt kökünde meydana gelebilecek hasara engel olur. Cilt hastalıklarının iyileşme hızını artırmada büyük önem taşıyan nar, C Vitamini açısından da oldukça zengindir. Nar kabuğundan yapılan ‘peeling’ cildin ışıldamasına yardımcı olur.

5. BROKOLİ:

Brokoli, sağlıklı ciltler için gerekli olan vitamin ve minerallerle doludur. Çinko, A vitamini, bir karoten olan lutein, sülforafan adı verilen bir bileşik ve C vitamini içerir.Lutein oksidatif hasardan korunmaya yardımcı olur. Sülforafan güneş hasarına karşı koruma sağlayabilir. Ayrıca kolajen seviyelerinin korunmasına da yardımcı olabilir.

6. ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI:

Akdeniz diyetinin demirbaşı zeytin ve zeytinyağı, Omega 3 yağ asidi açısından oldukça zengin. Saç, deri ve tırnak sağlığı açısından büyük önem taşıyan Omega 3 asitleri aynı zamanda dolaşımı artırmaya ve cildi nemli tutmaya yardımcı olur. Ciltte meydana gelen tahrişleri ve kızarıklıkları azaltmaya yardımcı olan zeytin ve zeytinyağı ikilisi aynı zamanda önemli bir anti-oksidan görevi de görür.

7. KİNOA:

Kinoa yüksek miktarda lif içerir. Bir fincan Kinoa'da 17-27 gram arasında lif bulunur. Düzenli olarak tükettiğimizde, vücudumuzdaki toksinleri ortadan kaldırırız, bu da daha temiz bir cilde ve daha az koyu lekeye neden olabilir.

8. KARPUZ:

C Vitamini açısından oldukça zengin olan karpuz, özellikle ciltte meydana gelen yaraların iyileşmesinde önemli bir göreve sahiptir. Parlayan ve ışıldayan bir cilde sahip olmak için bol bol tüketilmesi gereken karpuz, kan dolaşımını hızlandırmaya da yardımcı olur.

9. CEVİZ:

Ceviz esansiyel yağ asitleri, Omega-3, Omega-6 ve Çinko içerir . Bu besinler cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Çinko, cilt bariyerinin düzgün çalışmasına yardımcı olur, yara iyileşmesine yardımcı olur. Bakteri ve iltihapla mücadele eder. Omega yağ asitleri inflamasyonu azaltmaya yardımcı olmak için dengeli bir orandadır.

10. KARNABAHAR:

Karnabahar histidin adı verilen güçlü bir amino asit içerir. Çok fazla güneşe maruz kaldığında koyu lekeler kötüleşebilir ancak karnabahar amino asit, zararlı UV ışınlarının cildi tahrip etmesini önleyebilir. Ayrıca lif, B6, C ve K vitaminleri, folat, fosfor ve magnezyum içerir.