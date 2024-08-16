George Clooney kendini açık artırmaya çıkardı

Oyuncu George Clooney, kendini açık artırmaya çıkardı. Önümüzdeki ay New York'ta özel bir akşam yemeği randevusu için bedelin 60 bin dolara kadar yükselmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 12:34
George Clooney kendini açık artırmaya çıkardı
Abone Ol google-news

Ünlü oyuncu George Clooney, hayırsever bir amaçla açık artırmaya çıktı. "Ocean's" serisi, "Yerçekimi", "Gün Batımından Şafağa" ve "Cennete Bilet" gibi yapımlarla tanınan Clooney, "George Clooney ile İyi Bir Akşam" başlıklı açık artırmayla dikkatleri üzerine çekti.

Daily Mail'in haberine göre, açık artırma 10 bin dolardan başladı ve şu anda 31 bin dolara kadar yükseldi. Tekliflerin 60 bin dolara kadar çıkması beklenen açık artırma 20 Ağustos'ta sona erecek. Kazanan kişi, Clooney ile New York'ta özel bir kokteyl ve ardından iki kişilik bir akşam yemeği partisine katılma fırsatı yakalayacak. Ayrıca, kazanan kişi yanına bir misafir de getirebilecek.

Bu etkinlik, Clooney Adalet Vakfı'nın yararına düzenleniyor ve kazanan kişi, oyuncuyla 24 Eylül'de New York'ta buluşacak.


George Clooney haberleri açık artırma haberleri

İlgili Haberler

George Clooney ve Brad Pitt başrolde: Gösterime girmeden devam filmi gelecek!

George Clooney ve Brad Pitt başrolde: Gösterime girmeden devam filmi gelecek!
George Clooney ve Julia Roberts zirveyi kaptırmadı: Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen filmler

George Clooney ve Julia Roberts zirveyi kaptırmadı: Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen filmler
Oyuncu George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı

Oyuncu George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler