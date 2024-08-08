George Clooney ve Brad Pitt başrolde: Gösterime girmeden devam filmi gelecek!

Yayınlanma: 08.08.2024 - 14:14

Güncelleme: 08.08.2024 - 14:14

Dünyaca ünlü yıldızlar George Clooney ve Brad Pitt yıllar sonra yeniden "Yalnız Kurtlar" (Wolfs) filminde buluştu. Film, vizyona girmeden devam filminin çekileceği müjdesi geldi. Variety'nin haberine göre, ilk filmin prömiyeri 81'inci Venedik Film Festivali'nde yapılacak.

"Yalnız Kurtlar"ın devam filminin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Jon Watts üstlendi. 20 Eylül’de prömiyerini yapacak olan ilk film, Clooney’nin canlandırdığı bir suçu örtbas etmek için tutulan profesyonel ile Pitt’in hayat vereceği başka bir profesyonelin işbirliğini konu alacak.

Filmin oyuncu kadrosunda George Clooney ve Brad Pitt’in yanı sıra Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind ve Zlatko Buric de yer alıyor.

"Yalnız Kurtlar"ın devam filmi ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı, ancak ilk filmin başarısı devam filminin merakla beklenmesine yol açtı.