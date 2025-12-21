George Clooney’nin acı günü: Ablası hayatını kaybetti

Hollywood yıldızı George Clooney’nin kendisinden bir yaş büyük ablası Adelia “Ada” Zeidler, kanserle verdiği mücadelenin ardından hayatını kaybetti. Zeidler’in önceki gün ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Augusta kentinde tedavi gördüğü sağlık merkezinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kardeşinin vefatının ardından açıklama yapan George Clooney, derin üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: “Ablam Ada benim kahramanımdı. Cesaret ve mizahla kanserle mücadele etti. Bu kadar cesur birini hiç tanımadım. Amal ve ben onu çok özleyeceğiz.”

Son anlarını, Augusta’da sevdiği insanların çevresinde geçiren Adelia “Ada” Zeidler, 2 Mayıs 1960’ta Los Angeles’ta gazeteci ve televizyon sunucusu Nick Clooney ile yazar Nina Bruce Warren’ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Büyükannesinin adını taşıyan Zeidler, eğitim hayatı ve mesleki başarılarıyla da tanındı.

Ölüm ilanında, Zeidler’in yetenekli bir sanatçı olduğu ve uzun yıllar Augusta Bağımsız Okulu’nda ilkokul resim öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi. Lise yıllarında akademik başarıları sayesinde Ulusal Başarı Bursu’na layık görülen Zeidler’in, okuma sevgisiyle yerel bir kitap kulübünde aktif rol aldığı da ifade edildi.

Kuzey Kentucky’de üniversite eğitimi alarak muhasebe bölümünden mezun olan Adelia “Ada” Zeidler, 14 Mart 1987’de Augusta’da emekli ordu kaptanı Norman Zeidler ile evlendi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Zeidler, kamuoyunun karşısına nadiren çıktı. Son olarak 27 Eylül 2014’te, kardeşi George Clooney’nin İtalya’nın Venedik kentinde gerçekleşen düğününde görülmüştü.