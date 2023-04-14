George Clooney ve Lady Gaga, Joe Biden'ın yeni kültür-sanat danışmanı oldu
ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni kültür ve sanat danışmanları arasında ünlü aktör George Clooney ve şarkıcı Lady Gaga yer alıyor.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, başkana kültür ve sanat politikalarında danışmanlık sunan Başkan'ın Sanat ve Beşeri Bilimler Komitesi'ne Joe Biden tarafından atanan yeni isimler duyuruldu.
İKİ YILDIZ LİSTEDE
Buna göre ünlü prodüktör Bruce Cohen ve ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın eş başkanlığını yapacağı komitede, aktör George Clooney, oyuncu Jennifer Garner ve müzisyen Jon Batiste gibi yıldız isimler yer alıyor.
Komiteye atanan diğer isimler ise şöyle:
"Constance M. Carroll, Philip J. Deloria, M. Angelica Garcia, Nora Halpern, Steve Israel, Marta Kauffman, Ricky Kirshner, Troy Kotsur, Katie McGrath, Laura Penn, Amanda Phingbodhipakkiya, Arnold Rampersad, Shonda Rhimes, Kimberly Richter Shirley, Horacio Sierra, Anna Deavere Smith, Joe Walsh, Kerry Washington, Pauline Yu."
Eski Başkan Donald Trump, birçok kez Başkan'ın Sanat ve Beşeri Bilimler Komitesi'nin dağıtılmasını savunmuş, komite bu süreçte etkisiz kalmıştı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabızlığı anında kesen besin.. 1 kaşık yeterli
- 'Yakalandınız, belgeleri açıklayacağım'
- Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
- Mercimek çorbasını bu yöntemle daha hızlı pişirin.
- Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu!
- VakıfBank, altın setle finalde
- Meydanlar 'Erdoğan'a yürü diyor', anketler yolun sonu...
- İBB'ye polis engeli
- İşte Muharrem İnce'nin oy aldığı partiler...
- CHP, ilk 100 günün yol haritasını açıkladı