Gerçek mi, sahte mi? Arkadaşlıkları anlamanın 7 ipucu

Yayınlanma: 18.08.2024 - 21:09

Güncelleme: 18.08.2024 - 21:09

Sahte arkadaşlıklar, genellikle çıkarlar üzerine kurulur ve uzun vadede zarar verici olabilir. Bu tür ilişkileri erkenden tanımak, duygusal sağlığımızı korumak açısından önemlidir. İşte sahte arkadaşlıkların belirtilerini anlamanızı sağlayacak bazı ipuçları...

1. İlgisizlik ve Sığ Sohbetler

Gerçek arkadaşlar, hayatınızın her alanıyla ilgilenir ve sizinle derin, anlamlı sohbetler yapar. Sahte arkadaşlar ise genellikle yüzeysel konularda konuşur ve sizinle ilgileniyormuş gibi görünseler de, aslında size gerçekten değer vermezler. Eğer bir arkadaşınız sadece kendisinden bahsediyor ve sizinle ilgili konulara yeterince ilgi göstermiyorsa, bu bir uyarı işareti olabilir.

2. Sadece Çıkarlarına Uygun Olduğunda Yanınızda Olmaları

Sahte arkadaşlar genellikle sizinle sadece bir şey istediklerinde veya çıkarlarına uygun olduğunda iletişim kurarlar. Bu tür arkadaşlar, zor zamanlarınızda yanınızda olmaz, ancak sizinle vakit geçirmenin onlara bir faydası olduğunda aniden ortaya çıkarlar. Bir arkadaşın sürekli olarak sizin desteğinizi alıp, kendi işine yarayan zamanlarda kaybolması, ilişkinizin tek taraflı olduğunun bir işaretidir.

3. Dedikodu ve Arkadan Konuşmalar

Gerçek arkadaşlar, arkanızdan konuşmaz ve sizi başkalarına karşı kötülemezler. Ancak sahte arkadaşlar, sizinle ilgili bilgileri başkalarına taşır veya sizi kötü gösteren dedikodular yayabilir. Eğer bir arkadaşınızın sizin hakkınızda arkanızdan konuştuğunu öğrenirseniz, bu kişinin güvenilmez ve sahte bir arkadaş olduğuna dair önemli bir işaret olabilir.

4. Başarılarınıza Kıskançlık Göstermeleri

Gerçek arkadaşlar, başarılarınızı kutlar ve sizinle birlikte mutlu olurlar. Ancak sahte arkadaşlar, başarılarınızı küçümser, sizi kıskanır ve hatta bazen başarınızı gölgelemeye çalışırlar. Eğer bir arkadaşınız, iyi bir haber aldığınızda içtenlikle mutlu olmuyorsa, bu kişi sizin iyiliğinizi istemeyen bir arkadaş olabilir.

5. Sürekli Eleştiri ve Aşağılama

Sahte arkadaşlar, kendilerini üstün hissetmek için sizi eleştirir veya aşağılar. Sık sık olumsuz yorumlar yaparlar, sizi sürekli olarak yargılarlar ve kendinizi kötü hissetmenize neden olurlar. Gerçek arkadaşlar ise yapıcı eleştirilerde bulunur ve sizi geliştirici bir şekilde desteklerler.

6. Tek Yönlü İletişim

Sağlıklı bir arkadaşlıkta iletişim çift yönlü olmalıdır. Eğer bir arkadaşlıkta sürekli olarak siz ulaşmaya çalışıyor, ilk adımı atan taraf oluyorsanız, bu kişinin aslında sizinle derin bir bağ kurma niyetinde olmadığını gösterir. Sahte arkadaşlar, genellikle sadece onlardan bir şey talep edildiğinde veya ihtiyaç duyulduğunda iletişim kurarlar.

7. Destek Eksikliği

Gerçek arkadaşlar, zor zamanlarınızda size destek olur ve yanınızda durur. Ancak sahte arkadaşlar, sizin zor anlarınızda ortadan kaybolur veya destek vermek yerine sizi yalnız bırakır. Eğer bir arkadaşınızın desteğini hiç hissetmiyorsanız, bu kişinin sahte bir arkadaş olabileceğini düşünebilirsiniz.