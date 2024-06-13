Gezebileceği ülke kalmayınca kendi ülkesini kurdu

Yayınlanma: 13.06.2024 - 13:15

Güncelleme: 13.06.2024 - 13:19

Birleşmiş Milletlere kayıtlı 193 ülkeyi gezen Randy Wiliams, dünya üzerinde gezecek yeni bir ülke kalmadığı için yeni bir ülke kurmaya karar verdi. Slowjamastan adlı ülkeyi kuran ve yöneten Randy Wiliams, ülkeyi kurmak için Ekim 2021'de harekete geçti ve yıl bitmeden "Slowjamastan Halk Cumhuriyeti Egemen Ulusunun Birleşik Toprakları"nı ilan etti.

Williams, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 19 bin dolara 44 kilometrekarelik bir arazi satın aldı. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra bağımsızlığını ilan etti ve Slowjamastan'ı kurdu. Slowjamastan yurttaşlarının sayısı başta 500'dü, gün geçtikçe bu sayı 4 bin 500'e yükseldi ve giderek artıyor.

Ülkenin yöneticisi ise Randy Williams. Williams, ülkedeki yönetim biçimini "Çoğu zaman diktatörlüğüz" diye yanıtlıyor. Ancak ülkenin kurucusu, yurttaşlarının seslerine kulak veriyor ve demoktatik karar vermeye çalıştığını söylüyor.

KENDİ PARASI VE PASAPORTU BİLE VAR

Ülkenin başkenti ise Dublandia, kendi parası ve pasaportu bile var. Henüz yaygın kullanım alanı olmasa bile Slowjamastan Cumhuriyeti vatandaşları "duble" ismini verdikleri parayı kullanıyor ve pasaporta da sahipler. Ayrıca pasaport, ABD, Güney Afrika ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin de bulunduğu 16 farklı ülkeden damgaya sahip.

Slowjamastan'nın Sultanı Randy Williams, Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerle diplomatik ilişkiler kurmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini söylüyor.

MİLLİ HAYVANI RAKUN

Ülkenin milli hayvanı rakun, milli meyvesi ise maraska isimli bir kiraz. Ülkeye özgü simgelerde belirlenmiş durumda. Williams "Zaman zaman özel oylama törenleri ve referandumlar yapacağız. Geçen günlerde yurttaşların milli meyvemiz, sporumuz ve hayvanımız adının ne olması gerektiğine dair oy kullanılmasına izin verdim" dedi.

SADECE SINIR KARAKOLU VAR

Ülkede yalnızca sınır karakolu var. Ancak Randy Williams, ülkesine yeni yapılar kazandırmakta kararlı. Slowjamastan Sultanı, ülkesine yakın zamanda bir su yolu ve bir armadillo çiftiliği inşa etmeyi planlıyor. Ayrıca kendi heykelini diktirmeyi de planlıyor.