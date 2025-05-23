'Gibi' dizisi sona eriyor: 6. sezonda seyirciye veda edecek

Exxen platformunda yayınlanan Gibi dizisi, ilk olarak 2021 yılında seyirciyle buluşmuş, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Son yıllarda absürt mizah türünün en dikkat çeken yapımları arasında yer alan Gibi, toplumsal eleştiriyi ince mizahla harmanlaması sayesinde büyük övgü toplamıştı.

Final kararı, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın, komedyen Giray Altınok ile yaptığı bir programda gündeme geldi. Işık, dizinin oyuncularıyla yaptığı görüşmeler sonucunda Gibi’nin bu sezon itibarıyla ekranlara veda edeceğini açıkladı.

Dizinin şu ana kadar 6. sezonun 11. bölümü yayınlandı. Final sezonunun toplam kaç bölümden oluşacağı ise henüz açıklanmadı.

Gibi’nin sona erecek olması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.