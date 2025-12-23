Gigi Hadid ile Bradley Cooper evliliğe hazırlanıyor

Ünlü model Gigi Hadid ile oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper’ın ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz basınından Daily Mail’in haberine göre, çift 2026 yılında nikâh masasına oturmayı planlıyor.

Haberde yer alan kaynaklara göre, 50 yaşındaki Bradley Cooper, evlilik planlarını Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid ile paylaştı ve evlilik teklifi için izin istedi. Cooper’ın bu süreci kendi annesi Gloria Campano’ya da anlattığı belirtilirken, anne-oğul ilişkisinin oldukça yakın olduğu ve Cooper’ın önemli kararlarını annesiyle paylaştığı ifade edildi.





Gigi Hadid’in de evlilik teklifinin geleceğinden haberdar olduğu ve bu konuda hem annesi Yolanda Hadid hem de babası Mohamed Hadid ile konuştuğu aktarıldı.

Ekim 2023’ten bu yana birlikte olan çiftin, önceki ilişkilerinden çocukları bulunuyor. Gigi Hadid’in eski sevgilisi Zayn Malik’ten 5 yaşında Khai adında bir kızı, Bradley Cooper’ın ise eski sevgilisi Irina Shayk’tan 8 yaşında Lea adında bir kızı var.

İddiaya göre, Cooper ve Hadid’in evlenme kararındaki en önemli etkenlerden biri çocukları. Çiftin, çocuklarını birlikte büyütmek istedikleri ve bu nedenle ilişkilerini bir adım ileri taşımaya karar verdikleri belirtildi.