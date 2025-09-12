Giorgio Armani'nin 12 milyar dolarlık serveti ne olacak? Vasiyeti ortaya çıktı

İtalyan moda efsanesi Giorgio Armani, geçen hafta 91 yaşında hayatını kaybetti. Dev ismin ölümünün ardından merak konusu olan şirketinin geleceğine dair ayrıntılar da belli oldu.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın aktardığına göre, ünlü modacının vasiyeti doğrultusunda Giorgio Armani Vakfı, şirketin tamamının sahibi olacak.

Vasiyete göre vakıf, yürürlüğe girdikten sonraki 18 ay içinde şirket hisselerinin yüzde 15’ini satmak zorunda olacak. Bu satışta LVMH, EssilorLuxottica veya L’Oréal gibi küresel lüks devlerine öncelik tanınacak.

Armani ayrıca, ileride gerçekleşebilecek yeni hisse satışlarında şirketin ticari bağlantıları bulunan diğer moda ve lüks markalarının da değerlendirmeye alınabileceğini belirtti.

Ekonomi dergisi Forbes’a göre Armani’nin hayatını kaybettiğinde kişisel serveti 12.1 milyar dolardı.