Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:32

Güncelleme: 25.07.2024 - 12:32

Ünlü oyuncu Fırat Çelik, Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılarak gündem yarattı. Başarılı oyunculuğu ve geniş hayran kitlesiyle tanınan Çelik'in diziye dahil olması, izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı. Çelik'in canlandıracağı karakterin diziye nasıl bir renk katacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kimdir? Fırat Çelik kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

FIRAT ÇELİK KİMDİR?

Fırat Çelik, 25 Mart 1981'de Almanya'nın Stuttgart bölgesindeki Ostfildern şehrinde doğdu. İki yaşındayken ailesi Türkiye'ye dönme kararı aldı ve dokuz yaşına kadar Tunceli'de yaşadı. Çelik’in iki ablası ve bir kız kardeşi vardır.

Eğitim ve İlk Kariyer Adımları

Tunceli'de altı yıl yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Paris’e göç eden Çelik, burada eğitimine devam etti. 1990'lı yıllarda Fransa’ya yerleşen Çelik, Paris'in banliyösü Champigny-sur-Marne'da Louise Michel Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Langevin Wallon Lisesi'nde ekonomi ve idari bilimler okudu. 19 yaşında babasına yardım etmek amacıyla çalışma hayatına atılan Çelik, Paris’te çeşitli işlerin yanı sıra mankenlik yapmaya başladı.

Tiyatro ve Sinema Kariyeri

Çevresinin teşvikiyle tiyatro oyunculuğuna yönelen Fırat Çelik, 2006 yılında yönetmen Thierry Harcourt ile tanışarak profesyonel tiyatro kariyerine adım attı. Harcourt’un sahneye koyduğu Anthony Burgess'in romanından uyarlanan "Otomatik Portakal" oyununda Fred karakterini canlandırdı. 2007 yılında, Jean-Georges Tharaud’un yönettiği "Effets Secondaires" adlı oyunda Kevin rolünü üstlendi ve Comédie de Paris tiyatrosunda sahne aldı. Aynı dönemde, Johann Bertelli’nin yazıp yönettiği "Lignes" adlı kısa filmde başrol oynadı.

Sinema ve Televizyon Projeleri

Fırat Çelik’in ilk uzun metrajlı sinema filmi deneyimi, 2009 yılında Philippe Lioret’nin "Welcome" filmiyle gerçekleşti. Vincent Lindon’un başrol oynadığı bu film, Berlin’de dünya prömiyeri yapılan ve İstanbul Film Festivali'nin açılış filmi olarak seçilen önemli bir projeydi. İstanbul’daki bu deneyiminden sonra gelen teklifleri değerlendiren Çelik, birkaç ay içinde Türk televizyonlarında yayınlanan "Kış Masalı" dizisinde başrol oynadı. Bu diziyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Ardından, Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde rol aldı. "20 Dakika" adlı polisiye dizide de yer aldıktan sonra, 2014 yılında Böcek Yapım ve Warner Bros. Almanya ortak yapımı olan "8 Saniye" adlı sinema filminde de performans sergiledi.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE FIRAT ÇELİK’IN ROLÜ NE OLACAK, YENİ PARTNERİ KİM?

Ünlü oyuncu Fırat Çelik, Show TV'nin merakla beklenen ve Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği "Kızılcık Şerbeti" dizisinde önemli bir rol üstlenecek. Çelik, dizinin yeni sezonunda "Cemal" karakterini canlandıracak. Cemal, eşi Ömer’in yeğeninin eşi Görkem ile yaşadığı durumlar nedeniyle Kıvılcım'ın hayatında kritik bir dönemeç oluşturacak.