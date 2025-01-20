Gittiği çocuk oyununda hayatının şokunu yaşadı: Cezaevinden çıkan Nihal Candan rol alıyordu!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 10:10

Güncelleme: 20.01.2025 - 10:10

İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu, sömestr tatilinde arkadaşlarıyla birlikte çocuklarını "Charlie’nin Çikolata Fabrikası" adlı tiyatro oyununa götürdü. Ancak oyun sırasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepkisini dile getirdi.

"HEMEN ALANI TERK ETTİK"



Mutlu, paylaşımında, "Bir oyun için, özellikle de bir çocuk oyunu için bu eleştirileri yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm" diyerek sözlerine başladı ve şunları ifade etti:



"Oyunculardan biri, bir dönem adını gündemden duyduğum Nihal Candan... Ancak burada maalesef oyunculuk göremedik. Çocuklarımızın sömestr tatilinde zaman ayırıp, bilet alıp gittiğimiz bir pazar gününde karşılaştığımız bu 'oyun' için sanata saygısızlık yapmak istemem ama asla ve asla çocuklara ya da başka bir yaş grubuna hitap etmeyen bir şeydi. Oyun başladıktan kısa bir süre sonra alanı terk ettik. Bu durumu sanata, sanatçıya ve çocuklara yapılan bir saygısızlık olarak görüyorum. Olur da etkinlik listesinde bu oyunu görürseniz, sakın bilet almayın."

"BÜTÜN ANNELER ŞOKTAYIZ"



Daha sonra bir video paylaşarak görüşlerini sürdüren Mutlu, "Hâlâ yaşadığımız şoku atlatabilmiş değiliz. Bileti çok önceden almıştık ve bu bir çocuk oyunuydu. Ancak oyun başladığında oyunculuğa dair hiçbir şey göremedik. Ne izlediğimizi anlayamadık. Çok kötüydü. Burada kimsenin şahsına bir sözüm yok, fakat kadın oyuncuyu daha önce adı etik olmayan olaylarla anıldığı için tanıyorum. Bu bir çocuk oyunu ve böyle bir geçmişe sahip bir ismi sahnede görmek çok rahatsız ediciydi. Para verip bilet alıyoruz, zaman ayırıyoruz, organizasyon yapıyoruz ve karşılaştığımız şey tam bir hayal kırıklığı. Bütün anneler olarak şoktayız" dedi.

'DOLANDIRICILIK' SUÇUNDAN CEZAEVİNDEYDİ



Oyunda yer alan sosyal medya fenomeni ve oyuncu Nihal Candan (Gülnihal Çiçek), 16 Kasım 2023’te "kara para aklama" ve "suç örgütüne üye olma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan ve 37 kiloya kadar düşen Candan, sağlık gerekçesiyle tahliye edilmişti. Ancak kendisi hâlen "suç örgütüne üye olma" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla, 24 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanıyor.