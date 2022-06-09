09 Haziran 2022 Perşembe, 14:43

Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı konusu nedir? Gizli Saklı ilk bölümde neler oldu? Gizli Saklı oyuncuları kimler?

GİZLİ SAKLI HİKAYESİ

Naz (Sinem Ünsal) polis akademisinden yeni mezun, korumacı bir karakter olan annesi ve dayısıyla birlikte yaşamaktadır. Tarık Koşuoğlu (Tardu Flordun) isimli bir mafya babasının peşinde olan polis teşkilatı, Naz’ı ve deli dolu polis memuru Pamir’i (Halit Özgür Sarı) gizli görevde beraber kullanmaya karar verir. Pamir ve Naz yeni evli bir çift gibi mafya ailesinin evinin karşısına taşınacak ve Tarık Koşuoğlu’nun güvenini kazanıp onu adalete teslim edeceklerdir…

GİZLİ SAKLI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Naz’ın Polis Akademisini birincilikle bitirmesini kutlamak için annesi ve dayısı, mahallelinin de olduğu bir yemek organize eder. Bu yemek sırasında karşı kaldırımda yaşanan şüpheli bir olay Naz’ın dikkatinden kaçmaz ve hemen şüphelendiği şahsın peşine düşer. Kısa bir takipten sonra şüpheliyi yakalar ama bir sorun vardır. Yakaladığı kişi organize şubenin sivil operasyonlarının vazgeçilmez ismi Komiser Pamir’den başkası değildir. Bu şanssız karşılaşmanın ardından, kader onları büyük bir silah kaçakçısı olan Tarık Koşuoğlu’nun yakalanmasını hedefleyen gizli bir operasyonda tekrar bir araya getirir. Üstelik karı koca olarak. Naz ve Pamir artık Tarık Koşuoğlu’nun yeni komşuları Yaz ve Levent Güneş’tir.

OYUNCU KADROSU

* Halit Özgür Sarı

* Sinem Ünsal

* Şebnem Sönmez

* Şinasi Yurtsever

* İdris Nebi Taşkan

* Tardu Flordun

* Ece Dizdar

* Bülent Emrah Parlak

* Selçuk Borak

* Fulden Akyürek