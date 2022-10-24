Göçebe filminin konusu ne? Göçebe filminin oyuncuları kim? Göçebe filminin IMDb puanı kaç?
2013 yılında vizyona giren Göçebe filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Göçebe filminin konusu ne? Göçebe filminin oyuncuları kim? Göçebe filminin IMDb puanı kaç?
Göçebe (The Host), Stephenie Meyer'in 2008'deki aynı adlı romanından Andrew Niccol tarafından yönetilen ve uyarlanan bir bilimkurgu gerilim filmidir.
GÖÇEBE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dünya, görünmeyen bir düşman tarafından işgal edilir. İnsanların bedenlerinde fiziksel olarak bir şey görünmese de, zihinleri işgal edilir. Geriye kalan birkaç insandan biri olan Melanie Stryder, kendisi gibi hayatta kalmayı başarabilmiş Jared Hower ile karşılaşır: Çok geçmeden birbirlerine aşık olurlar. İkili güvenli bölgede olmadıkları için Melanie kaçırılır ve istilacıların eline geçer. Görünmeyen güçler, Melanie'nin güçlü sezgilerini kullanarak yeryüzünde kalan son insanların yerini tespit etmeye çalışırlar.
GÖÇEBE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Saoirse Ronan
Max Irons
Jake Abel
GÖÇEBE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Göçebe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlenmiştir.
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