Gökçe Bahadır başrollü Netflix dizisi 'Kulüp'ten ilk fragman

12 Ekim 2021 Salı, 00:00

Gökçe Bahadır'ın başrolünde yer aldığı "Kulüp" dizisinden ilk fragman resmi olarak yayınlandı. Netflix'te yayın hayatına başlayacak olan "Kulüp", Musevi bir annenin hikâyesini konu alıyor.

Beyazperde'nin haberine göre, "Kulüp" dizisinin oyuncu kadrosunda son olarak "Evlilik Hakkında Her Şey" ile izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger, Asude Kalebek gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Seren Yüce ile Zeynep Günay Tan üstleniyor.

DİZİNİN KONUSU NE?

Kulüp dizisinin konusu şöyle: Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

"Kulüp", 5 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.