Gökçe Bahadır Türkiye’nin Oscar’ı Altın Portakal Film Festivali’nde jüri üyesi oldu

Yayınlanma: 11.08.2024 - 15:31

Güncelleme: 11.08.2024 - 15:31

Türk sinemasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki jüri kadrosuna ünlü oyuncu Gökçe Bahadır da dahil oldu.

Deniz Yavuz'un yönetiminde 5-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, Bahadır, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Film Yarışması bölümünde jüri üyesi olarak görev alacak.

Festivalin jüri başkanlığını ünlü yönetmen Ferzan Özpetek üstlenecek. Toplam 5 milyon TL'lik ödülün sinemacılara, sinema emekçilerine ve sinema sektörüne destek olarak aktarılacağı festival, Türk sinemasının gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

