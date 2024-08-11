Gökçe Bahadır Türkiye’nin Oscar’ı Altın Portakal Film Festivali’nde jüri üyesi oldu

Gökçe Bahadır, bu yıl Ferzan Özpetek’in başkanlığını yapacağı Altın Portakal Film Festivali’nde önemli bir görev üstlenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2024 - 15:31
Gökçe Bahadır Türkiye’nin Oscar’ı Altın Portakal Film Festivali’nde jüri üyesi oldu
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Türk sinemasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki jüri kadrosuna ünlü oyuncu Gökçe Bahadır da dahil oldu.

Deniz Yavuz'un yönetiminde 5-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, Bahadır, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Film Yarışması bölümünde jüri üyesi olarak görev alacak.

Festivalin jüri başkanlığını ünlü yönetmen Ferzan Özpetek üstlenecek. Toplam 5 milyon TL'lik ödülün sinemacılara, sinema emekçilerine ve sinema sektörüne destek olarak aktarılacağı festival, Türk sinemasının gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.


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