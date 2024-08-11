Gökçe Bahadır Türkiye’nin Oscar’ı Altın Portakal Film Festivali’nde jüri üyesi oldu
Gökçe Bahadır, bu yıl Ferzan Özpetek’in başkanlığını yapacağı Altın Portakal Film Festivali’nde önemli bir görev üstlenecek.
Türk sinemasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki jüri kadrosuna ünlü oyuncu Gökçe Bahadır da dahil oldu.
Deniz Yavuz'un yönetiminde 5-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, Bahadır, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Film Yarışması bölümünde jüri üyesi olarak görev alacak.
Festivalin jüri başkanlığını ünlü yönetmen Ferzan Özpetek üstlenecek. Toplam 5 milyon TL'lik ödülün sinemacılara, sinema emekçilerine ve sinema sektörüne destek olarak aktarılacağı festival, Türk sinemasının gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.
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