Ayşegül Yüksel
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Gökçe Bahadır: Hem alımlı hem usta bir yıldız oyuncu

23 Nisan 2024 Salı

Hesapladım, Gökçe Bahadır’ı televizyon dizilerinde 20 yıldır izliyormuşum. Önce üç sezon süren, başrolünü Perran Kutman’ın oynadığı “Hayat Bilgisi”nde (2003) “Törpü” lakaplı Yeliz adlı öğrenciyi tipleme yoluyla canlandıran bir yardımcı oyuncuydu. Şimdiyse “Ömer” dizisinin Gamze’si olarak oynadığı başrolü 2. sezonun sonuna taşıyor. Bahadır aynı zamanda şarkıcı kimliğiyle çeşitli televizyon izlencelerinde yer alıyor.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi görmüş olan sanatçı, 2006-2010 yılları arasında, birçok ünlü tiyatrocuyu bir araya getiren kült dizi “Yaprak Dökümünün Leyla”sı kimliğiyle seyirci karşısındaydı. Reşat Nuri Güntekin’in yapıtından uyarlanan ve dört sezon süren dizide Ali Rıza Bey’in beş çocuğunun ortancasını canlandırırken dramatik bir rolün hakkını vermede deneyim sahibi oluyordu. Gitgide güzelleşmekteydi.

‘KAYIP ŞEHİR’LE ÖDÜLLER GELMEYE BAŞLIYOR

2012-2013 döneminde yayında olan “Kayıp Şehir”, Bahadır’ın televizyon oyunculuğunda bir dönüm noktasıdır. Senaristleri arasında Yıldırım Türker ve Murat Uyurkulak’ın bulunduğu, Nisan Akman’ın yönettiği bu her açıdan parlak çalışma İstanbul’un Tarlabaşı Mahallesi’nde çekilmişti. Aralarında Nazan Kesal, Uğur Polat, İlker Kaleli, Ahmet Mekin ve her yaştan başka birçok seçkin oyuncunun yer aldığı dizide başrol oynayan Gökçe Bahadır, bakışıyla, duruşuyla, çarpıcı giysileriyle ve nitelikli yorumuyla, Aysel adlı özel ve güzel fahişeyi canlandırmaktaydı. O yıllarda 30’lu yaşlarının başındaydı ve oyunculuğunun yükselişe geçtiği bir dönemi yaşamaktaydı. “Kayıp Şehir”le birlikte Bahadır’ın oyunculuğuna ödül verilmeye başlanmıştır.

2013-2015 yılları arasında “Aramızda Kalsın” dizisinin Yadigar’ıdır. Kocası tarafından aldatıldığını öğrenince iki çocuğunu alıp İstanbul’a göçen ve aile bireylerini Uğur Yücel, Binnur Kaya, Bilge Şen, Hikmet Körmükçü ve daha genç ustaların canlandırdığı yakınlarının yanında yaşamaya başlayan ve lokantada çalışan Yadigar artık bizim mahallenin kızıdır. Çocukluk arkadaşıyla (Caner Cindoruk) evlenip mutlu sona ulaşıncaya dek güle oynaya onun serüvenini yaşarız. “Aramızda Kalsın” televizyonda ne zaman karşıma çıksa işi gücü bırakıp izlemeye daldığım bir dizidir.

Bahadır, 2015-2016 döneminde “Hatırla Gönül”ün Gönül’üdür. Çetin bir yaşamın içinde çırpınışının bir aşamasında belleği iflas eden bir kadının sağlığına kavuşma sürecini canlandırmaktadır. Rol arkadaşları Onur Saylak ve Engin Öztürk’tür.

2017’de yayımlanan “Adı Efsane”de ise Bahar öğretmen olarak diziyi sırtlayan Erdal Beşikçioğlu’nun rol arkadaşı olmakla yetinecektir.

‘UFAK TEFEK CİNAYETLER’DEN ‘ÖMER’E...

Sırada “Ufak Tefek Cinayetler” vardır. Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Bade İşçil ve daha birçok ünlü oyuncunun canlandırdığı öykü İstanbul’da Sarmaşık adlı sosyetik bir sitede geçmektedir. Gökçe Bahadır bu kez öykünün “esas kadın”ı jinekolog Oya’dır. 2017- 2018 dönemine damga vuran bu dizide sanatçının giysileri özel olarak hazırlanmıştır. Bahadır bir yandan oyunculuğunu sergilerken bir yandan da sunduğu giysilere modellik yapmaktadır. Bundan sonraki dizilerinde Gökçe Bahadır’ı hep yılın modasına uygun güzel giysiler içinde göreceğiz.

2021-2022 döneminde Bahadır’ı evli ve çocuklu avukat Azra olarak izleriz. Eşinin kendisini aldatmasıyla yaşamı altüst olan Azra’nın evdeki ve bürodaki durumu arasındaki ayrım dikkat çekicidir. Sanatçının “Evlilik Hakkında Her Şey” adındaki bu dizide rol arkadaşı güçlü oyuncu Sumru Yavrucuk’tur.

2021’de gündeme gelen ve çok tutulan Netflix dizisi “Kulüp”te Matilda’yı oynayan Bahadır -hiç benzemese de- Türkan Şoray’ı anımsatmaktadır. 2023’ten bu yana ise “Ömer” dizisinde başrolleri Selahattin Paşalı (Ömer) ile paylaşıyor. İstanbul’un Üsküdar semtinde geçen öyküde kendisinden yaşça küçük sevgilisi/eşi Ömer ve hem kendi hem de Ömer’in ailesinin sorunları arasında çırpınmakta olan, önce bankacı-sonra restoran yöneticisi Gamze yorumuyla oyunculuktaki olgunluk dönemini yaşamaktadır. Artık 40 yaşını aşmıştır ama yüzündeki -derinleşmeye başlayan- çizgilere dokunmayarak güzel görüntüsünün doğallığını korumakta, neredeyse makyajsız oynamaktadır. Öyküdeki yaşama koşullarına uygun olarak taşıdığı, üstünde kusursuz duran giysileri içinde yine çok zariftir.

Dileğimiz sanatını geliştirme yönünde ilerlemeyi sürdürmesidir.


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