Ömer dizisi oyuncusu Gökçe Bahadır yılbaşı konserinde sahne alacak

Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:38

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:38

Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteriyle seyirci karşısına çıkan Gökçe Bahadır, bu kez sahnede şarkı söyleyecek. Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ve oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile yılbaşı konseri verecek.

Ömer dizisinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ve oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile yılbaşı konseri verecek.

Emir Ersoy feat Gökçe Bahadır & Erkan Kolçak Köstendil, 9 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da Zorlu Center misafirleriyle buluşacak.





Emir Ersoy’un müziğine solist performansı ile Gökçe Bahadır ve Erkan Kolçak Köstendil eşlik edecek.

Konser ücretsiz olarak gerçekleşecek.

