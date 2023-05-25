Gökhan Özoğuz: Türkiye’nin kurtuluşu Millet İttifakı'ndadır
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Türkiye’nin kurtuluşunun Millet İttifakı'nda olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için çağrıda bulundu.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'de konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon programında soruları yanıtladı.
12 saatte 10 milyona yakın kişinin izlediği yayın gündemdeki yerini korurken, Athena grubunun solisti müsizyen Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından programa ilişkin paylaşımda bulundu.
Özoğuz, Twitter paylaşımındada Kılıçdaroğlu’nun programda verdiği yanıtlarla, şahsı ve partisine yönelik tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdığını söyledi.
"OY KULLANIN GELECEĞİNİZ ORADA"
Özoğuz, ‘sandığa sarıl’ mesajı verdiği paylaşımında şunları kaydetti:
“Bu programdan sonra sayın Kemal Kılıçdaroğlu şahsı ve partisiyle alakalı tüm soru işaretlerini mükemmel bir şekilde ortadan kaldırmıştır. Türkiye’nin kurtuluşu millet ittifakındadır. Sandığa sarıl. Oy kullanın geleceğiniz orada! Bu programı baştan sona tüm halkımız seyretmelidir.”
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