Gökhan Özoğuz'dan dolar yorumu

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yükselen kur artışına dikkat çekti.

DHA
14 Ekim 2021 Perşembe, 09:21
Gökhan Özoğuz'dan dolar yorumu
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından tarihi rekor seviyelerine yükselen dolar/TL,  bir rekor daha kırarak 9.19 seviyesini gördü.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından dolardaki tarihi artışa dikkat çekti.

Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahlanıyoruz" dedi.


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