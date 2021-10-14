Gökhan Özoğuz'dan dolar yorumu
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yükselen kur artışına dikkat çekti.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından tarihi rekor seviyelerine yükselen dolar/TL, bir rekor daha kırarak 9.19 seviyesini gördü.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından dolardaki tarihi artışa dikkat çekti.
Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahlanıyoruz" dedi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a şok üstüne şok
- Tartışma yaratan ilana açıklama geldi
- Dolar uçtu, bakanlıktan döviz büroları açıklaması geldi
- Merkez Bankası’nda gece yarısı operasyonu
- Bilal Erdoğan'dan ilk TÜGVA açıklaması
- Özdağ ile Alçı arasında toplumsal gerilim tartışması
- TÜGVA skandalında itiraflar peş peşe
- Eski TÜGVA yöneticisi savcılara seslendi
- Norveç'te oklu yaylı saldırı
- Kılıçdaroğlu 'önemli bir belge ulaştı' demişti