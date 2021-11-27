Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı

27 Kasım 2021 Cumartesi, 09:37

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Müslüme Yağal'ın arama kurtarma çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılmış ve Yağal'ın ölümüyle ilgili dedesi tutuklanmıştı.

Son olarak, DNA analizine göre dede Yağal'ın babası olduğu ortaya çıktı.

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakılmıştı. Müslüme'nin dedesi olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Müslüme'nin DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.

Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

Müslüme'nin ölümüne ilişkin yaşanan son gelişmeler, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Gökhan Özoğuz da sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi.

Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bebeklerin, aşkların, can içi canların yavrucukların, cennet kokuluların kılına zarar gelmemesi için ölelim biz geberelim de karar çıkartalım. Allahın belası mahluklara karşı önlem alalım. Bunları yapanlar ibreti alem için tecrit edilsinler" ifadelerini kullandı.

Bu bebeklerin, aşkların, can içi canların yavrucukların, cennet kokuluların kılına zarar gelmemesi için ölelim biz geberelim de karar çıkartalım.

Allahın belası mahluklara karşı önlem alalım.

Bunları yapanlar ibreti alem için Tecrit edilsinler.#KararÇıksın #mueslueme i — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) November 27, 2021







