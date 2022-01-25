Gökhan Özoğuz'dan 'troll' tepkisi

25 Ocak 2022 Salı, 12:40

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Türkiye’yi etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özoğuz, “İstanbul'a ihanet edip talan edenler, paralı troll ordusuyla yalan başlıklar açıyor" diyerek tepki gösterdi.

"PARALI TROLL ORDUSU"

Özoğuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağaçlar kırılmasın diye kar döken kepçeler var Kadıköy'de, liyakat böyle bir şey. İstanbul'a ihanet edip talan edenler yalan başlıklar açıyor paralı troll ordusuyla. Kimin ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. İlk önce gidin de Başakşehir'de 12 saattir bozulan TIR'ı çekin yoldan insanlar aç" ifadesini kullandı.

Ağaçlar kırılmasın diye kar döken kepçeler var kadiköyde liyakat böyle birşey

İstanbula ihanet edip talan edenler yalan başlıklar açıyor paralı troll ordusuyla.

Kimin napmaya çalıştığını biliyoruz

İlk önce Gidinde Başak şehirde 12 saattir bozulan tırı çekin yoldan insanlar aç — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) January 25, 2022



